Lònia Guiu, gintònics i formatges de cabra

Ningú posa en dubte que Osona és una de les comarques més singulars de Catalunya. En una terra on tenen pobles capaços de fer el campionat del món de parxís, pronunciat parxessi, com a molts indrets de Mallorca, o fuets de tota mena i condició, i de tenir escriptores com la Irene Solà que es pot permetre el luxe de no publicar novel·la per Sant Jordi, a ningú no li ha de sorprendre una singularitat de la fira Làctium, que es fa aquest cap de setmana a Vic, centrada en el formatge.

Com que la cosa cau en ple Sant Jordi, han decidit de maridar sis formatges amb sis llibres i vet aquí la sorpresa que el nostre -de can Xandri, vull dir- “Un gintònic amb na Lònia Guiu” el maridaran dissabte vespre amb el Madurat de Cabra que elaboren a formatges Riudavets, al poble de L’Esquirol. No cal dir que ens fa una màxima il·lusió que el llibre que aplega els relats de deu de les millors autores de novel·la negra del país es casi amb un formatge de cabra madurat, fet de forma artesanal i del qual asseguren que “en boca és potent, agradable i equilibrat”, com els contes del nostre gintònic.

El formatge el podreu trobar a can Riudavets, és clar, i al Làctium aquest cap de setmana. El llibre a can Xandri (edicionsxandri.com), a les llibreries del país (si no hi és el podeu encarregar, recordeu que distribueixen Nus de Llibres i Palma distribucions) i a la nostra parada de Sant Jordi a Barcelona (Carrer Gran de Gràcia, entre Jesús i Maria).