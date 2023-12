LA LLISTA DE LECTURES DEL 2023

Com cada any us deixo la llista de llibres acabats enguany per si algú té curiositat…

INFANTIL I JUVENIL 15

-El monstre de colors. Anna Lienas. Flamboyant.

-Daniela i les noies pirata. Susanna Isern. Nubeocho.

-En Pinxo i el Jazz. Estrella Polar.

-En Patufot. Vivim del cuento. Baula.

-La mama se n’ha anat a la lluna. Úrsula Cator i Xavier Sangenís. Llibres Parcir.

-Tots a taula. Lola Casas. Vibop.

-Hola faro! Sophie Blackall. Lata de Sal.

-Ets aquí, dinosaure? Editorial Brúixola.

-Es busca Lili la llebre lladre de llibres. Emilie Mackenzie. Combel.

-La casa sota la sorra. Joaquim Carbó. Columna.

-Les muntanyes de foc. Miquel Rayó. Columna.

-En les mars perdudes. Raquel Ricart. Bromera.

-L’alè del drac. Maite Carranza.

-El peix irisat. Beascoa.

-Pardaleta. Joana Estrela. Meraki.

NO FICCIÓ 8

-Totes unides fem força. Aitana Bonmatí. Base.

-Ahir enterràrem un nin a Ciutat. Vida i mort de Chocolate, 1965-1978. Tomeu Canyelles. Illa edicions.

-Joan March d’aprop. Miquel Segura. Ajuntament de Santa Margalida.

-Gran enciclopèdia catalana, una obra de país. Josep Lluís Martin Berbois. Base.

-Les nostres editores. Magda Gregori. Fonoll.

-Metres avall. Jordi Pina. Desnivel.

-Fer-se totes les il·lusions possibles. Josep Pla. Destino.

-Intrigues i poder al Vaticà. Josep Lozano. Pòrtic-

INÈDITS 15

NOVEL·LA NEGRA 11

-Liquideu Einstein. Andreu González. Capital Books.

-Los nombres prestados. Alexis Ravelo. Siruela.

-La sombra y el ciervo. Diego Ameixeiras. Alrevés.

-Fletxes desviades. Joan Carles Ventura. Crims.cat

-Els sentinelles de la llibertat. Oriol Canals. Rosa dels Vents.

-El baile de los penitentes. Francisco Bescós. Almuzara.

-Quatre dies de març. Salvador Balcells. Bromera.

-El día de la independencia. Javier Abasolo. Tropismos.

-Cosecharás tempestades. Donna Leon. Seix Barral.

-El preu de la sang. Jordi Coll. Rosa dels Vents.

-El confident. Xavier Álvarez Llaberia. Rosa dels Vents.

LITERATURA INTERNACIONAL 3

-El subhastador, Joan Samson. Males Herbes.

-Érase un río. Bonnie Jo Campbell. Dirty Works.

-Fiesta. Ernest Hemingway. Reino de Cordelia.

LITERATURA CATALANA 10

-Memòries de mi mateix. Ferran Torrent. Columna.

-Penediments. Andrea Mayo. Navona,

-El llapis vermell. Oriol Molas. 1984.

-Mecanoscrit del segon origen. Manuel de Pedrolo. Edicions 62

-Carrer de l’Argenteria, 36, Antoni Serra. Pòrtic.

-L’illa de les tres taronges. Jaume Fuster. Planeta.

-El violí d’Auschwitz. Maria Àngels Anglada. Columna.

-L’any que vaig estimar Ava Gardner. Jordi Solé. Columna.

-Paraules al sol. Maria Antònia Oliver. La Magrana.

-La meva història és la història d’un amor. Alba Sabaté. Columna.