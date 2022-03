Estic orgullós d’haver estat militant d’ERC i estic orgullós dels companys, lleials als objectius, principis i valors d’ERC, que encara hi són

Ahir em vaig donar de baixa d’ERC i vaig fer-ho públic argumentant el per què.

He estat testimoni de companys que han anat abandonant silenciosament la militància sense que altres companys ho sabessin. No he volgut que aquest sigui el meu cas.

Durant força temps he suggerit de mantenir-se al partit per poder tenir oportunitat de canviar l’estat de les coses i aplaudeixo els companys que ho estan fent.

Però tot té un límit. Seguir al partit em representava un patiment i una enrabiada setmana si i altra setmana també per les actuacions de la direcció, amb la sensació d’impotència i especialment de soledat en l’entorn més proper.

De fet fer-ho públic segurament obeeix a un pensament ocult de que potser les meves explicacions poden ajudar a canviar el rumb d’ERC.

No m’imaginava que la meva nota pogués generar tants retuïts i comentaris.

Agraeixo aquelles persones que compartint o no els meus punts de vista han mostrat comprensió i respecte a la meva decisió.

Però sí que vull respondre a un gruix de comentaris que expressaven estranyesa de que hagués estat tant de temps a ERC, com donant a entendre que després de tants anys he vist la llum i l’error d’haver-hi estat.

Res més lluny.

Estic orgullós d’haver estat militant d’ERC i estic orgullós dels companys que encara hi són, lleials als objectius, principis i valors d’ERC, intentant que aquest partit torni a ser l’eina que mai hauria hagut de deixar de ser.

Una de les raons d’haver sortit d’ERC ha estat l’insuportable sectarisme dominant, però no ho he fet pas per donar la raó al sectarisme de molts auto-anomenats independentistes fòbics permanents contra ERC i contra el que històricament representa.

Amb aquesta gent no m’hi trobareu.

Ah! Pels que s’ho pregunten diré que no em passa pas pel cap afiliar-me a cap altre dels partits auto-anomenats independentistes. Abans que això seguiria a ERC.

La força de l’independentisme està amb la unitat d’objectius i estratègics, la transversalitat democràtica i la solidaritat. Tothom que va contra això va contra la independència.

Repeteixo: Estic orgullós d’haver estat militant d’ERC i estic orgullós dels companys lleials als objectius, principis i valors d’ERC, que encara hi són.

Antoni Serrano