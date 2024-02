Llorenç Capellà: un escriptor solidari

Quan pel desembre de 1976 part de la direcció de l’OEC (Organització d’Esquerra Comunista), concretament Jaume Obrador, Josep Capó i jo mateix, haguérem d’anar a la presó, en Llorenç capellà va escriure un abrandat article solidari en el diari Última Hora de Ciutat que serví per a animar-nos força. Sempre recordaré l’ajut moral que significà per a tots nosaltres, els esquerrans de les Illes. L’article es titulava “El màgico dia quince” i deia: “El día dieciocho de noviembre, las Cortes españolas aprobaron por amplia mayoría el proyecto de reforma. De forma oficial se entra en el período pre-democràtico. El día viente, concretamente en Palma, tres militantes de OICE son multados con setenta mil pesetas, por haber repartido en Inca, la festividad del Dijous Bo, ejemplares de Democràcia Proletària. Ellos son Miquel López Crespí, José Capó y Jaime Obrador. El mismo día de procedía a la detención de ciento cincuenta trotskistas que estaban reunidos en el seminario que tienen los padres fransciscanos en el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu de Oñate”.

En l’article que comentam Llorenç Capellà volia desemmascarar la maniobra de reforma del règim, explicar com, al mateix temps que els franquistes reciclats pactaven amb la pretesa oposició i s’omplien la boca parlant de “llibertat”, els antifeixistes que no combregaven amb aquells pactes érem detinguts i, en més d’una ocasió, brutalment torturats. En el mateix article, Llorenç Capella explicava: “El veintisiete de noviembre, sábado, los tres militantes de OICE multados el día veinte, entran en prisión por negarse a pagar la fianza de libertad. Un numeroso grupo de personas, la mayoría jóvenes, les despiden a las puertas del Palacio de Justicia, lo que es clara muestra de que la fiesta política ha alcanzado una gran madurez entre nuestro pueblo. Ocurrió, naturalmente, en Palma”.

Ara que ha passat més d’un quart de segle d’aquest article solidari potser fa fins i tot una mica de gràcia recordar aquests esdeveniments. Però aleshores la lluita per la llibertat, sobretot si no pactaves amb els franquistes reciclats, era quelcom molt seriós. L’any 1975 Franco hava executat els cinc joves antifeixistes. A Palma, la famosa i inoperant Assemblea Democràtica de Mallorca, fantasmal organisme que només va servir per a sortir en els diaris sense fer res de concret per la llibertat, no va voler saber res dels presos polítics de Palma. Cap comunicat en defensa dels empresonats. Ans al contrari, alguns dirigents carrillistes, que consideraven l’esquerra revolucionària, és a dir OEC, MCE, PTE o el mateix PSM, com “a agents del franquisme”, comentaren en petit comitè que “a veure si amb l’anada a la presó d’aquests tres comunistes podrem respirar una mica tranquils”. El Comitè de Solidaritat amb els Presos Polítics va ser una organització conjuntural creada sota la iniciativa de l’OEC i altres forces d’esquerra revolucionària al qual s’afegiren de forma oportunista els reformistes. Aquest Comitè, on hi havia molts representats de l’OEC i de les Plataformes Anticapitalistes de molts fronts de lluita, va ser l´únic que, sense tenir el suport oficial de la fantasmal Assemblea Democràtica de Mallorca, sí que actuà en favor nostre. Una de les dirigents d’OEC més activa en aquest Comitè de suport als presos polítics va ser Margalida Chicano Sansó.

Evidentment, a alguns dels partits d’aquella inoperant l’Assemblea els molestaven les activitats dels republicans mallorquins, ja que ells estaven pactant la restauració de la monarquia i la consolidació de l’economia de mercat capitalista. D’aquests fets tan lamentables, la insolidaritat de l’Assemblea Democràtica de Mallorca amb els antifeixistes illencs, n’he parlat en el capítol “L’Assemblea Democràtica de Mallorca no vol lluitar per la llibertat dels presos polítics” en el llibre No era això: memòria política de la transició (Lleida, Edicions El Jonc, 2001).

Per això mateix, repetesc, en plena campanya de criminalització per part del feixisme, el carrillisme espanyol i els sectors més obertament cínics i oportunistes de la pretesa “oposició”, l’article de Llorenç Capellà era valent i ens ajudà moltíssim per ajudar a rompre la campanya de persecució a la qual érem sotmesos per tots els defensors del sistema d’opressió del nostre poble.

Llorenç Capellà no pertanyia, evidentment, a la colla dels cínics i menfotistes. Sempre ha estat amb tots aquells grups i partits nacionalistes i d’esquerra, concretament en els anys de la transició va donar un suport ben concret al PSM ja que, plegats, amb una colla de bons amics del moment, collaboràrem en Mallorca Socialista, la revista del nacionalistes d’esquerra. Llorenç Capellà participà activament en molts d’actes polítics del moment, sempre en una línia nacionalista i republicana.