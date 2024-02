Illes – Salvar Puig Antich!

Els nostres

Tal dia com avui de l’ any 1953 naixia l’ activista llibertària Margalida Bover Vadell

Homenatge,

Salvar Puig Antich! (Palma 1974)

La nit abans de l’assassinat del jove militant antifeixista, arquitectes, delineants, picapedrers (parlam del grup antifranquista que envoltava la cooperativa d’arquitectes progressistes del carrer Estudi General [Ciutat de Mallorca]), ens dividírem en “comandos d’acció”. Volíem fer quelcom de diferent, quelcom que tingués certa repercussió ciutadana. Les pintades eren cada vegada menys efectives, car membres de la Guardia de Franco i guàrdies civils retirats informaven de seguida a la Policia Política i una brigada s’encarregava d’esborrar-les. (Miquel López Crespí)

Els primers mesos de 1974 estaven marcats per les lluites i mobilitzacions per provar de salvar la vida del militant anarquista Salvador Puig Antich (que, sense que ho poguéssim impedir, seria assassinat implacablement per la dictadura el dissabte dia 2 de març de 1974). Un dia ens arribà a Ciutat una octaveta signada pels presos polítics de la Model de Barcelona. “Informació sobre el Consell de guerra del MIL” (MIL eren les sigles del Moviment Ibèric d’Alliberament, del qual formava part Puig Antich). El comunicat el signaven membres del FRAP, del PCE (m-l), FAC, CNT, UGT, PSOE i un grup de presos independents. El PSUC-PCE no volgué sortir en defensa d’un “terrorista”.

Decidírem fer alguna acció a Ciutat i, vist que els partits de l'”oposició” no es movien ni donaven senyals de vida, impulsàrem les activitats en defensa del jove anarquista. El MIL (Moviment Ibèric d’Alliberament) no era una organització “presentable” i feien anques enrere per por a complicar-se amb accions que atemorissin als possibles “aliats” burgesos o procedents del franquisme (les forces “aperturistes”, en el seu llenguatge possibilista).

Havíem acordat no fer pintades. Aquesta vegada es tractava de fer uns cartells -de la mida d’un full de diari- i, al vespre, quan tothom dormís, anar botiga per botiga introduint-los per l’escletxa dels vidres, dins del mostrador. A l’endemà -era diumenge i els comerços estarien tancats-, tota la ciutat podria llegir les consignes a favor de Puig Antich i contra el govern dictatorial. Dit i fet, cada grup marxà al seu lloc de reunió per a començar la feina. En el meu hi havia l’arquitecte Joan Vila i la seva dona, Berta; en Manolo Cabellos i un ex-legionari, un obrer en atur que no tenia por a res. En retolador, damunt paper blanc, començàrem a escriure: “Feixistes assassins, llibertat per a Puig Antich!”, “Puig Antich és viu!”; “Judici popular contra els criminals!” i altres de semblants.

A la nit, prop de les dues de la matinada, sortíem i complirem amb el sector assignat al nostre “comando” -centre de ciutat-. No hi hagué detencions. Cap dels grups d’acció tingué baixes. Les cites de seguretat funcionaren a la perfecció i, a l’endemà, mesclats amb la gent, poguérem circular per Palma veient el fruit de l’eficient feinada subversiva. La Social no pogué fer res! Tota la propaganda en contra la dictadura romania intacta, en els mostradors, tal com l’havíem deixada la nit anterior.

Amb el temps, el grup del carrer Estudi General s’anà dividint i cadascú acabà militant en distintes organitzacions -o alguns restaren independents, continuant fent diverses tasques antifeixistes. En Guillen Oliver i na Neus anaren aprofundint encara més dins l’anarquisme llibertari. En Manolo Cabellos i na Joana Mª Roca entraren en contacte amb el Grup de Formació Marxista-Leninista.

Del llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-70) editat per Lleonard Muntaner en El Tall Editorial l’any 1994.