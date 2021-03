SOCIALISTES (DE DRETES?)

Felipe González, José Barrionuevo, Josep Borrell, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Miquel Iceta, Salvador Illa, Teresa Cunillera, Narcís Serra, J. C. Rodríguez Ibarra, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Rodríguez, Núria Marín, Margarita Robles, Javier Lambán, Meritxell Batet, José Luis Corcuera, Rafael Vera, Maurici Lucena, Alfonso Guerra, Jaume Collboni, Rafael Fernández Vara…

A què ve aquesta llista tan llarga de noms de polítics del PSOE actuals i històrics es deveu preguntar, eh que si?. Doncs és que com que tot el dia sento parlar de polítics “d’esquerres i progressistes”, sobretot per part de suposats polítics “d’esquerres i progressistes”, he començat a donar-li voltes al cap i anar teclejant noms a veure quin trobava dins aquest partit al que se li pogués posar aquesta etiqueta i ja veieu, en porto no-sé-quants i el panorama és desolador, perquè… ni un!, o és que algú creu que algun nom d’aquesta llista pot ser qualificat com “d’esquerres i progressista”?.

Agustí Vilella i Guasch