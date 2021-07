El “gobierno más progresista” de la història del món mundial, ha explicat que té en projecte una llei, decret, disposició legal, o el que sigui, que li permetrà mobilitzar a les ordres de l’estat tots els majors d’edat, a més de confiscar béns i propietats a criteri del dit gobierno; això serà per fer-ho “en moments de crisi”.

La pregunta: després de la crisi financera del 2.008, i de la de la pandèmia que encara estem passant, quina altra crisi pot esperar una de les democràcies més antigues i consolidades, segons ells, del món?; m’ho pregunto perquè encara em veig havent d’anar a engegar trets a l’illot del Perejil un dia d’aquests si hi tot d’una hi ha una cabra més o menys de les que toquen.

El pensament (“piensa mal y acertarás”, diuen ells) se me’n va cap al “problema catalán”: voleu dir que la intenció dels manaires madrilenys no va de mobilitzar-nos a tots quan els passi per la closca i els convingui per obligar-nos a obeir sota pena d’aplicació del codi militar?; de requisar per la directa diners o propietats a tot indepe sigui persona física o organització que en tingui? (compte ANC i Òmnium!); d’incitar a parents, amics, coneguts i saludats a que ens denunciïn a l’”autoridad competente”?; d’armar a aquests parents, amics, coneguts i saludats amb el necessari per anar contra naltros i estalviar-se l’enviament de piolins i altres espècimens?; suposo que hi deu haver dotzenes d’explicacions més lògiques i, sobretot més innòcues, però no se me n’acut cap.

Agustí Vilella i Guasch