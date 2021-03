JA SENTO MASSA VEUS

I no parlo de fenòmens paranormals, parlo de veus ben reals sentides o llegides a mitjans de comunicació seriosos; veus que parlen de no-investidura fins a esgotar el següent termini de dos mesos, i fins i tot n’hi ha que no descarten noves eleccions.

Són veus autoritzades (potser interessades?) i de pes, que de moment ho diuen amb la boca petita i entre línies però ja n’he sentit més d’una i de dues, i se’ls entén tot.

Jo com a català, com a votant independentista, a qui els números li diuen que hem guanyat una vegada més les eleccions i aquesta vegada amb majoria absoluta de vots, tinc una sensació barreja de cansament, impotència, ràbia, frustració i fàstic envers la classe política d’aquest país. S’han begut l’enteniment?, n’han tingut mai?, no tenen ni una mica de respecte pel votant?, no els fa vergonya?, no saben que estem tips d’aquests episodis?, saben que la majoria absoluta de votants vol un govern independentista i el vol com més ràpid millor?, i que vol un govern fort i resolutiu, en tot?, no saben el mal que això fa a la imatge del país?, tant els fa?.

Lamentable, una vegada més i ja n’hem perdut el compte, un espectacle lamentable.

Agustí Vilella i Guasch