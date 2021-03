HO HEM DE TORNAR A FER

I no deixar-ho a mitges. L’estat español és un estat fallit, tant des del vessant econòmic amb un deute irrecuperable, com des del vessant moral com sabem els catalans ja que han traspassat totes les línies possibles i de tots els colors. És un estat opressor, espoliador, arruïnat, violent, venjatiu, del que ens hem de deslliurar el més aviat possible; i no ho hem de tornar a provar, ho hem de fer.

I per fer això necessitem ser-hi tots, tota la gent, que si hi som tots els polítics ja vindran, i tant que vindran!, la feina que haurem de fer serà empènyer-los i controlar-los perquè no tornin a esguerrar la feina feta per la gent com ja han fet altres vegades.

I que no es posin medalles que no els corresponen, si vam arribar on vam arribar, va ser per la força de la gent, no pas per la dels polítics.

Per tant, gent del país, tan aviat com la situació de la pandèmia ho permeti hem de tornar a omplir carrers, carreteres i autopistes, com sempre pacíficament, festivament, sense trencar ni una paperera ni llençar un paper per terra, però fermament i el(s) polític(s) que no estigui(n) disposat(s) a anar fins al final, que no s’hi posi(n).

Agustí Vilella i Guasch