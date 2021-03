EL COSTAT CORRECTE

De la història. La frase és: “Si et diuen feixista és que ets al costat correcte de la història”. I la deixa anar tant ufana la inefable presidenta de la Comunidad de Madrid. I no passa res. Ni passarà res. I sabeu perquè?, doncs no passa ni passarà res perquè españa és una democràcia plena i consolidada, amb separació de poders, amb un rey que regna però no governa i no es posa en política i on sense violència es pot parlar lliurement de tot el que es vulgui i calgui. En una paraula: un país on, entre altres coses, hi ha i es respecta la llibertat d’expressió.

I com a tal país gairebé modèlic, dir que s’haurien d’afusellar vint-i-quatre milions de fills de puta és considerat com a comentari inofensiu entre col·legues emparat per la llibertat d’expressió, però dir segons què de segons qui et pot portar de cap als jutjats i a la presó.

Així és españa, diferent, ja ho deia en Fraga.

Agustí Vilella i Guasch