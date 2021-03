COMUNES I COMUNS

Aquest matí anava en cotxe, sort que tot sol, perquè tot d’una he començat a engegar disbarats en sentir al tal Joan Mena, membre dels Comuns, i comunista de pro per més aclarir qui és, tot enfadat amb ERC perquè segur que pactaria amb JxCat i que ells, clar, amb aquesta gent mai no col·laborarien en res perquè són molt de dretes fent-ne una descripció gairebé apocalíptica; al mateix temps no sé com s’ho ha fet anar per dir que clar, amb el PSOE (delegació Catalunya) seria diferent.

Aquest personatge ha vist com actuen la Ministra de Defensa, la d’Economia, el de Fomento, el d’Interior, el de Justícia, la d’Exteriors, el cap del Gobierno?, per no dir directament tots!; només com a mostra, ha vist la llei de regulació dels lloguers que estan perpetrant?; considera aquesta gent d’”esquerres”, de debò?, m’ho pot explicar?.

El tal Mena (molt comunista però mirant la seva trajectòria vital es fàcil de veure que mai ha fotut brot), la seva cap Albiach i tota aquesta colla són uns miserables vividors que no tenen la més mínima vergonya ni decència, a més de considerar la gent idiota (bé això ho fan la gairebé totalitat de polítics).

Enteneu perquè m’he posat a engegar disbarats tot sol al cotxe?.

Agustí Vilella i Guasch