Flaix d’urgència: “Creatura”, d’Elena Martín, a la Quinzena dels Cineastes de Canes

“Creatura“, la nova pel·lícula d’Elena Martín, rodada en català, ha estat seleccionada per a participar a la Quinzena dels Cineastes de Canes. Protagonitzada per un repartiment de luxe, amb Elena Martin, Oriol Pla, Àlex Brendemühl, Clara Segura, Clàudia Dalmau, Mila Borràs, Marc Cartanyà, Carla Linares i Teresa Vallicrosa; amb guió de Clara Roquet (“Libertad”) i la mateixa Elena Martín, ens parla de la Mila i la seva parella, que se’n van a viure junts a un poble de la Costa Brava i, després d’una primera discussió, ella comença a adonar-se que la pèrdua del desig li ve d’un lloc pregon però ben seu. Sola a la seva casa familiar d’estiueig, la Mila reviu algunes experiències de la seva infantesa i adolescència, records que l’ajudaran a comprendre l’origen del seu bloqueig per així ser capaç de reconciliar-se amb el propi cos i tenir una relació més honesta amb qui més s’estima.

Aquest drama gira doncs sobre la repressió sexual i el rebuig quan la protagonista, després de la ruptura, repassa el seu despertar al desig i la seducció ja des de la infantesa. Es tracta del segon llargmetratge d’Elena Martín, que va debutar com a directora amb “Julia Ist“(2017) -film generacional, també en català-, atresorant igualment una notable carrera com a actriu (“Les amigues de l’Àgata”, “Nosaltres no ens matarem amb pistoles”…) i guionista.

“Creatura” és una producció de Vilaüt Films, Lastor Media, Avalon i Elástica Films,amb el suport de Televisió de Catalunya (CCMA), ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) i ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales). La distribuïrà Avalon.