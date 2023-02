Jafar Panahi entra en vaga de fam

Fa anys que parlem dels problemes del cineasta iranià Jafar Panahi amb el règim iranià. El van empresonar, li van prohibir de rodar pel·lícules -cosa que ell ha anat fent, clandestinament-. Fa sis mesos el van tornar a tancar a la presó, per haver criticat la repressió contra els seus col·legues Mohammad Rasoulof i Mostafa Aleahmad. És al recinte penitenciari d’Evin, a Teheran, on el mes d’octubre va patir les conseqüències d’un gran incendi que s’hi va declarar, fins al punt que molts van patir per la seva vida. En diverses ocasions ha denunciat les condicions amb què el tenen reclòs i el fet mateix d’estar tancat. Ara, Jafar Panahi ha començat una vaga de fam, informa “Vilaweb”, segons ha fet públic la seva dona, Tahereh Seedi, en una publicació a Instagram en la qual diu que Panahi no menjarà, beurà ni prendrà cap medicina fins que no sigui alliberat de la presó. Diu que és una protesta pel “comportament il·legal i inhumà” de l’aparell judicial i de seguretat de l’Iran. El Festival de Canes també ha emès un comunicat en què ho fa públic i manifesta tot el seu suport al cineasta, reclamant, com molts artistes, festivals i organitzacions d’arreu del món, que el posin immediatament en llibertat.#FreeJafarPanahi