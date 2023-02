Divendres s’estrena en VOSC i VC, “Saint Omer”, d’Alice Diop

Gran Premi del Jurat i Millor Primera Pel·lícula al Festival de Venècia 2022; guardonada al Festival de Sevilla -cinema europeu- com a Millor Pel·lícula i Millor Guió; guanyadora del César a la Millor Opera Prima de l’Any, “Saint Omer“, d’Alice Diop, arriba per fi a les nostres pantalles aquest divendres, 3 de març de 2023, i ho fa en VOSC -també en VC-.

Sinopsi: La jove novel·lista Rama vol escriure una adaptació del mite grec de Medea inspirant-se en la història de Laurence Coly, que està sent jutjada pel Tribunal Penal de Saint-Omer sota l’acusació de matar la seva filla de 15 mesos. A mesura que avanci el judici, les conviccions de Rama començaran a trontollar.

N’ha escrit la directora -a la Mostra veneciana-: Volia fer aquesta pel·lícula per explorar el misteri indescriptible de ser mare (..) El juny del 2016 vaig presenciar el judici d’una dona que havia matat la seva filla petita, abandonant-la en una platja de França amb la marea alta. Vaig pensar que la dona havia volgut oferir la seva filla al “mar”, una “mare” molt més poderosa del que ella mateixa podia ser. Inspirant-me, doncs, en una història real i impulsada per una imaginació impregnada de figures mitològiques, vaig escriure aquesta pel·lícula sobre una jove escriptora que presencia el judici d’una mare infanticida, amb l’objectiu d’escriure un relat contemporani del mite de Medea. Però res anirà com ella va predir: la impenetrabilitat de l’acusada portarà la jove a reflexionar sobre la seva pròpia ambigüitat envers la maternitat.

Està protagonitzada per Kayije Kagame; Guslagie Malanga; Valérie Dréville; Aurélia Petit; Xavier Maly; Robert Cantarella; Salimata Kamate; Thomas De Pourquery; Ege Güner; Atillahan Karagedik; Fatih Sahin; Salih Sigirci; Lionel Top.