Primer episodi de L’altra ràdio vintage: Joaquim Maria Puyal i Internet l’any 1995

Escolta l’episodi 1 de L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/a/6784954

El pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, presentat per Cinto Niqui, que us ofereix continguts propis de 1980 ençà. El primer espai inclou una entrevista a Joaquim Maria Puyal (2004) i la primera vegada que vam navegar per Internet al Centre de Càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona (1995).

El 18 de desembre de 1999 L’altra ràdio, amb la col·laboració d’Eutelsat, per votació popular de la seva audiència, va escollir “Els Números 1 de les Comunicacions del Segle XX”. Joaquim Maria Puyal, va ser escollit com el millor locutor de ràdio i el millor presentador de televisió.

L’1 de juliol de 2004 vam poder mantenir una llarga entrevista amb ell als estudis de la sisena planta del Passeig de Gràcia 1 de Barcelona, de la qual us oferim un fragment: recorda què escoltava de petit, com va poder començar a treballar a Ràdio Barcelona i quins eren els seus referents radiofònics.

A l’any 1995 la penetració d’Internet a Catalunya era de l’1% de la població més gran de 14 anys. El 4 de març de 1995, L’altra ràdio va oferir un reportatge de 30 minuts sobre el que era Internet i com s’hi navegava. El vam enregistrar a l’edifici del Centre de Càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona al campus de Bellaterra amb l’informàtic Martí Griera. En el fragment que us oferim naveguem pel web de l’Organizació Europea per a la Investigació Nuclear (CERN, en francès).

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.

Cada dissabte un nou episodi a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/