L’altra ràdio del dimecres 10 de maig de 2023, a les 14:05 hores

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 10 de maig de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Barça TV deixarà d’emetre a partir del 30 de juny. El FC Barcelona no renovarà el contracte de prestació de serveis amb el seu proveïdor TBSC Telefónica, l’empresa que gestiona la televisió del club. El tancament de Barça TV afectarà uns cent vint treballadors que actualment formen part del canal, entre contractes fixos i autònoms. Escolta-ho al minut 5’08 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, presenta un nou capítol de la sèrie sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació. El protagonista d’avui és el programari Palette.fm que permet posar colors automàticament a les fotos en blanc i negre. Escolta-ho al minut 7’04 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

A l’apartat de ràdio i televisió local, amb Antoni Sintas, parlem amb David Panadés, de Ràdio Igualada, del programa “Com ho veus?”, que va rebre el premi Ràdio Associació al Millor Programa de Ràdio Local. David Panadès és un invident, afiliat a l’ONCE, que ha produït 10 espais dedicats a descriure la ciutat d’Igualada, més un en el qual fa una visita a les instal·lacions de RAC 1 a Barcelona. Escolta-ho al minut 14’10 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta l’estudi fet pel Fòrum Econòmic Mundial sobre l’impacte de la tecnologia en els llocs de treball. En aquest treball es fa una previsió de com pot afectar l’ús de la Intel·ligència Artificial als treballadors d’alguns sectors productius. Escolta-ho al minut 38’12 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center (BSC), parla sobre les activitats que farà el BSC amb motiu del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones que se celebarà el 28 de maig. Escolta-ho al minut 34’20 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

Bru Aguiló, de Colectic i de l’Oficina Tècnica del Canòdrom, ens parla del cicle “Més enllà del Chat GPT. Intel·ligència Artificial, Drets i Democràcia” que s’està fent al Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, a Barcelona, des del passat mes de febrer. Es tracta de quatre conferències mensuals on s’analitza la intel·ligència artificial des d’una perspectiva democràtica. Les dues primeres sessions van ser: “WTF, intel·ligència artificial? Riscos i potències”, sobre els efectes pràctics dels algoritmes, i “IA, Polítiques públiques i Discriminacions”, sobre sistemes d’intel·ligència artificial de governança pública. El 18 de maig es farà la tercera sessió del cicle. Es parlarà sobre intel·ligència artificial, comunicació i periodisme. El tema previst per al mes de juny és “IA, plataformes i treball”. Escolta-ho al minut 26’37 a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai els següents temes:

En la producció del conegut treball de Mike Oldfield “Tubular Bells” (1972/73) pot escoltar-se, barrejat amb la melodia, una comunicació de telegrafia de la Rugby Radio Station que estava a prop de l’estudi on es va fer l’enregistrament.

Telescopius és un simulador d’un telescopi que fa les funcions de planetari.

“See a satellite tonight” combina la realitat augmentada amb Google Street View i ajuda a veure els satèl·lits, que són visibles al cel nocturn, com estrelles en moviment.

L’aplicació “NASA Selfies” permet generar instantànies de tu mateix en un vestit espacial virtual, posant davant de magnífiques ubicacions còsmiques, com la nebulosa d’Orió o el centre de la galàxia de la Via Làctia. Escolta-ho al minut 47’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) recorda que segueix activa la campanya Barcelona 7m que demana la concessió de la Creu de Sant Jordi a Xavier Paradell. Escolta-ho al minut 45’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

Felicitem a Salvador Caballé d’Astroradio, per complir-se 25 anys de la seva fundació. Com cada any, el 17 de juny, Astroradio participarà a Merca Ham que se celebrarà al poliesportiu Can Guiera de Cerdanyola del Vallès. Escolta-ho al minut 42’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-posar-color-les-fotos-blanc-negre-automaticament/6879880/

