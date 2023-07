Escolta L’altra ràdio del dimecres 19 de juliol de 2023. Última edició de la temporada

El dimecres 19 de juliol de 2023, a les 14:05 hores, L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirà l’últim espai de la temporada dedicat a la segona part de “Tecnologia, audiovisuals i medicina s’uneixen a l’Hospital Universitari de Bellvitge”. Hi participen:

Dr. Jordi Ponce, cap de Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr.Francesc Vigués, Cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Xavier Linares, cap de l’Àrea d’Audiovisuals de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

