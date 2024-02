Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 7 de febrer de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 7 de febrer podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de RNE a Barcelona de l’any 1967 del programa “Historia de 30 años. Biografía seriada de Radio Nacional de España”. S’explicava com va ser l’inici de Radio Nacional de España a Barcelona, el 26 de gener de l’any 1939 Escolta-ho al minut 3’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

Repàs a l’actualitat. Els guanyadors dels 24ns Premis Ràdio Associació. El Grup Mediapro i Microsoft crearan un nou laboratori d’intel·ligència artificial i mitjans sintètics que unirà els esforços d’ambdues companyies per desenvolupar noves solucions basades en aquestes tecnologies i aplicables al sector audiovisual. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya acull l’exposició ‘Nova Pantalla. El Videojoc a Catalunya’. Coincidint amb la setmana del Dia Mundial de la Nena i la Ciència, que se celebrarà l’11 de febrer, es posarà en marxa 7Ciències, un portal que té com a objectius divulgar la ciència per a tots els públics, construir una comunitat de lectors, i promoure el coneixement científic en llengua catalana. La revista digital AulaMèdia organitza la Mostra 24 de produccions audiovisuals escolars, aquest dissabte 10 de febrer al matí, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona. El proper dimarts, 13 de febrer, dia Mundial de la Ràdio, Antoni Vidal, qui durant uns anys va ser director de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya, persentarà el llibre “El último periodista. La intel·ligència artificial toma el relevo”, editat per Marcombo. Escolta-ho al minut 6’45 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, ens expliquen les proves que han fet amb Character.ai, que és una aplicació web de chatbot de model de llenguatge neuronal que pot generar respostes de text semblants a humans i participar en converses contextuals. Gràcies a la intel·ligència artificial els usuaris poden conversar per escrit amb celebritats històriques, com Nietzsche, o amb la mateixa divinitat. També es poden crear personatges propis, definint les seves “personalitats” per publicar-los a la comunitat perquè altres puguin xatejar. Escolta-ho al minut del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics, destaca algunes de les dades recollides al dossier estadístic “Dones en les TIC” publicat per l’Institut Català de les Dones. Cal promocionar l’accés de les dones a les TIC i fomentar l’emprenedoria. Escolta-ho al minut 32’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa, reflexiona sobre el pagament als webs per no haver d’estar sotmesos a galetes de seguiment. Un aspecte que permet la normativa de l’Agencia Española de Protección de Datos, que ha actualitzat la “Guía sobre el uso de las cookies” per adaptar-la a les directrius sobre patrons enganyosos del Comitè Europeu de Protecció de Dades. Escolta-ho al minut 41’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, informa de l’abast del cable a Catalunya a partir del dit a la Segona Trobada d’Operadors de Catalunya, celebrada el 6 de febrer al Palau Macaya de Barcelona. Hi van participar unes trenta empreses del sector. Escolta-ho al minut 49’45 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, parla de la recerca feta per la doctora Marlena Fejzo entre les dones que tenen molts vòmits durant l’embaràs i que ha permès trobar-ne l’origen i definir la malaltia “hiperèmesis gravídica”. Escolta-ho al minut 36’52 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic parla sobre els observatoris d’alta muntanya: les seves característiques i la funció que tenen. Escolta-ho al minut 23’19 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta: World Music Radio, Ràdio Tailàndia i Ràdio Nova Zelanda. Escolta-ho al minut 28’50 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), us invita a assistir a la conferència sobre les ones estacionàries que es farà a la seu de la Llagosta. També informa de com escoltar el satèl·lit geoestacionaris de radioaficionats QO 100 a través d’internet. Escolta-ho al minut 46’55 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-deu-nietzsche/15959286/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.