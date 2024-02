Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 21 de febrer de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 21 de febrer de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

Des del dimarts 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, Ràdio Nacional d’Espanya ha iniciat les emissions de ràdio digital en l’estàndard DAB+. Escolta-ho al minut 2’53 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

El programa “Nits sense ficció” de TV3 ha estrenar el documental “La ràdio silenciada”, dirigit per Mònica Terribas i produït per The Mediapro Studio per a Ràdio Associació de Catalunya. El treball forma part de les activitats per commemorar el centenari del naixement de la ràdio a Catalunya. Es pot veure, a la carta, al portal 3Cat. Escolta-ho al minut 8’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

El Mobile Social Congress reflexionarà sobre el futur de la indústria tecnològica coincidint amb les dates del Mobile World Congress a Barcelona, que tindrà lloc del 26 de febrer al 2 de març. La novena edició del congrés reunirà persones expertes d’arreu del món per abordar els efectes de la indústria de l’electrònica, especialment els costos socials i ambientals que actualment implica la producció de telèfons i tauletes. Escolta-ho al minut 9’41 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

Neuralink, l’empresa fundada per Elon Musk l’any 2016, està provant el seu primer xip cerebral. El xips s’implanta al crani i mitjançant uns petits cables, es connecten al cervell humà, creant així una interfície cervell-ordinador. Escolta-ho al minut 11’31 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Ràdio Estel, en període de proves, del mes de juny de l’any 1994. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 2’53 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Reflexió sobre la tècnica i l’atenció i l’economia de l’atenció. Recomana el llibre “Clics contra la humanidad”. Escolta-ho al minut 14’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras explica que els avions convencionals porten de 20 a 40 antenes per garantir la transmissió de veu i dades i la seguretat dels vols. Comenta en què consisteixen alguns des sistemes digitals emprats, com l’ACARS ( Aircraft Communication Addressing and Reporting System). Escolta-ho al minut 36’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

Des de femProcomuns, Damià Caro, de COMSOC Comunicació Social, informa de com va anar la festa de celebració dels 15 anys d’aquesta entitat que treballa pel dret a prendre la paraula especialment dels infants i joves, i promovent una educació per la justícia global a través de la ràdio des d’una metodologia educomunicativa. Escolta-ho al minut 25’34 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, informa de La Llei de Mercats Digitals (DMA,) que entrarà en vigor el proper mes de març a Europa, obliga a la interoperabilitat dels programaris de missatgeria instantània. Escolta-ho al minut 43 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, informa que el fotoperiodista de frontera, Sergi Cámara, de Vic, portarà a aquella ciutat l’exposició “Europa fortalesa”. Es podrà visitar de l’1 al 29 de març de 2024 al Centre Cívic Joan Triadú. El control que exerceix la Unió Europea a les seves fronteres externes i internes comporta que moltes persones hagin de buscar vies alternatives, cada vegada mé s arriscades i insegures, per arribar al seu destí final. El treball de Sergi Cámara s’ha centrat durant anys en les migracions i els refugiats. Escolta-ho al minut 19’24 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

Felicitem a Luis Segarra de “Guía de la radio” perquè l’Acadèmia Catalana de la Ràdio ha reconegut els seus mèrits, no només ja per la seva llarga trajectòria professional a la ràdio i com a editor de la més destacada i longeva revista radiofònica del nostre país, “Guíadelaradio.com”, sinó, especialment, per la seva recent obra”100 anys de ràdio a Barcelona” que suposa una gran obra de caràcter enciclopèdic mai abans realitzada sobre la ràdio. A més ens informa de les novetats de DAB+ a Palma i de la presentació del llibre escrit per Antoni Vidal, qui durant uns anys va ser director de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya, “El último periodista. La intel·ligència artificial toma el relevo”, editat per Marcombo. Escolta-ho al minut 45’18 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, informa de la participació del Ràdio Club del Vallèsal Concurs d’Hivern de VHF i UHF. Escolta-ho al minut 31¡46 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/avions-comunicacio-radio/15979186/

