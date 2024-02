Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 14 de febrer de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 14 de febre de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de la transmissió de la inauguració de la façana del naixement de la Sagrada Família de Barcelona feta per Radio Nacional d’Espanya a Barcelona a l’any 1964, extret de l’Arxiu Sonor de RNE. Escolta-ho al minut 2’54 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

La Cadena SER commemorarà el centenari del naixement d’EAJ-1 Ràdio Barcelona amb una sèrie d’esdeveniments i accions especials. El tret de sortida es fa avui, 14 de febrer, amb una gala commemorativa a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona. Escolta-ho al minut 7’del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

Ahir 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, Ràdio Associació de Catalunya va presentar el llibre, “Tu, calla, Silencis i oblits. Memòries de Josefina Rifà i de la radiodifusió a Catalunya”. Escrit per Josefina Rifà i editat per Comanegra. A més, es va estrenar el pòdcast, presentat per Dolors Martínez, a partir de les cartes d’Eduard Rifà. Escolta-ho al minut 8’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, dilluns passat, va presentar un número especial de la revista “Capçalera” de cent pàgines dedicat al centenari de la ràdio a Catalunya. Escolta-ho al minut 10’17 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna parla d’intel·ligència artificial aplicada a la creació de vídeos amb programaris com Runway Gen 2, Pikalabs i Lumiere. Alguns permeten el que es coneix com creació estilitzada de vídeos. Per exemple: que les persones que hi surtin tinguin un aspecte semblant al d’un superheroi en flames. Escolta-ho al minut 18’42 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, informa que la Comissió Europea ha posat en marxa un programa per fomentar la creació de “fàbriques d’intel·ligència artificial”. Entre altres coses, es vol promoure l’apropament de les petites empreses innovadores als centres de supercomputació per tal de desenvolupar projectes. Escolta-ho al minut 12’ del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

Des de Colectic Sara Borrella ens presenta el cicle “Créixer entre pantalles?”, que organitza el Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. La infància i l’adolescència, com etapes vitals de desenvolupament i formació personal, són especialment sensibles a l’hora d’incloure les tecnologies digitals. Com s’està fent? Com s’articula la interacció que fan amb les pantalles? Quin impacte té aquesta relació? Escolta-ho al minut 38’58 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: programes especials fets per una dotzena d’emissores municipals dedicats al Dia Mundial de la Ràdio (Ràdio Ciutat de Badalona,Ràdio Vila-Sacra, etc.), el programa “El dominical” de Ràdio Arenys premi Ràdio Associació, un any de la plataforma Xarxa+, La Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya promouran la creació d’audiovisuals als centres educatius. Escolta-ho al minut 48’16 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta que la xarxa social Facebook acaba de complir 20 anys i reflexiona sobre el seu impacte a la societat contemporània. Escolta-ho al minut 29’34 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres, els següents temes:

Vipper: envia el teu nom al pol sud de la Lluna.

STEMostrations: un projecte que aplica la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques per explorar l’espai, millorar l’aeronàutica i examinar la Terra.

Climate Detectives Kids repta als estudiants a comprometre’s amb el medi ambient de la Terra per ajudar a protegir-lo.

Escolta-ho al minut 33’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica que Google informa que a Barcelona té la seva seu una empresa que ofereix els seus serveis de ciberespionatge basats en eines de “hacking” Heliconia, que aprofiten les vulnerabilitats de Chrome, Windows Defender i Firefox. Escolta-ho al minut 27’06 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

Salvador Caballé d’Astroradio comenta la bona acceptació que ha tingut el receptor de ràdio virtual SDR a les bandes de radioafició de 144 MHz, 432 MHz i 10 GH, que ha posat en marxa a Terrassa. Escolta-ho al minut 46’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): segueix la campanya Barcelona 7M que demana la concessió pòstuma d’una Creu de Sant Jordi al radioaficionat Xavier Paradell. Escolta-ho al minut 44’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/pikalabs-runway-gen-2-lumiere/15969242/

