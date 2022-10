Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 5 d’octubre

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 5 d’octubre, podeu escoltar els següents continguts.

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC, ens parlen de Stable Diffusion: un programari lliure basat en un model d’aprenentatge automàtic de text a imatge per generar imatges digitals a partir de descripcions escrites en anglès. Es va crear a la Ludwig-Maximilians-Universität de Munic i després el va desenvolupar StabilityAI. Escolta-ho al minut 9’08 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics i ambaixadora de Technovation Girls informa de tres temes.

Avui es celebra, al Cibernàrium de Barcelona Activa (Edifici MediaTIC), la tercera edició del Congrés de Competències Digitals sota el lema “Ciutadania ètica i compromesa en l’àmbit digital”. Personalitats de referència en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació estan reflexionant sobre com les competències digitals s’han de repensar des de l’ètica i la inclusivitat de la ciutadania.

L’experiència educativa Technovation Girls, inicia una nova edició a partir de l’11 d’octubre. Mentores, dones d’empresa, tecnològues i educadores acompanyaran als equips de nenes/dones-joves emprenedores, futures enginyeres. https://technovationcat.ciberespiral.org/

Stem Women Congress Barcelona 2022 es farà el 17 de novembre a Bracelona. S’hi podran escoltar dones líders dels diferents sectors tecnològics, que poden ser models per a moltes nenes. És molt important comptar amb dones referents que ens expliquin les seves evolucions, les seves carreres i com a través del seu treball, aporten solucions als problemes que tenim al món https://stemwomen.eu/ Escolta-ho al minut 34’58 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton anuncia la taula rodona ‘Omplim les ones: de la ràdio als pòdcasts’ per parlar de ràdio, gènere i educació amb la periodista i comunicadora feminista Natza Farré, Cinto Niqui i Pitu Martínez. Es farà el dijous 27 d’octubre de 2022, a les 18:00 h, a l’Espai Mandarina, a la vila de Gràcia de Barcelona (Carrer Ros d’Olano 12). A més, repassa les conclusions de “Les jornades cap a una nova cultura científica”, celebrades el 26 i 27 de setembre a la Universitat Politècnica de València. Un dels objectius va ser fomentar la investigació responsable a la comunitat universitària, en sintonia amb els principis de la recerca responsable i innovadora: educació científica, igualtat de gènere, accés obert, governança, ètica i participació ciutadana. Escolta-ho al minut 28’12 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, destaca algunes dades de l’”Informe Económico sectorial de las Telecomunicaciones y el audiovisual 2021” publicat per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: operadors principals, ingressos econòmics provinents de minoristes i majoristes, inversions fetes i l’increment del trànsit de dades mòbils i fixes. Escolta-ho al minut 41’47 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

El mestre i informàtic Joan Homar de l’Associació Catalana per la Telemàtica Educativa tracta de “Monopolis de Google: el cercador”. S’ha demanat a la Unió Europea que obligui Google a oferir d’una manera fàcil i clara l’elecció del cercador i que no sigui el navegador predeterminat. Actualment és el cercador més usat al món Occidental. De mica en mica, sense que es noti va canviant el format dels resultats, per fer-lo “més útil” i més personalitzat per als usuaris. I amb els resums que ofereix del que troba a les cerques sovint evita que l’usuari cliqui a l’enllaç de la pàgina web on està la informació. Escolta-ho al minut 49’38 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

Recordem al periodista Àngel Casas, que va morir la matinada del dissabte 1 d’octubre a l’edat de 76 anys. Ens fixem en la seva trajectòria a la ràdio -Radio Juventud, Ràdio Barcelona i Ràdio 4- i a Televisió Espanyola, TV3 i Barcelona Televisió. Recuperem un fragment d’una entrevista que li vem fer el 14 de març de 1992, on ens explicava com havia aconseguit portar grans noms del «show business» al programa de TV3 “Àngel Casas Show”. Escolta-ho al minut 2’50 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

El 10 d’octubre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals posarà en marxa la seva oferta transmèdia, omnicanal i multipantalla, per a infants i joves. El canal Super3 adoptarà la marca SX3 i dividirà els continguts en dos mons: l’S3, adreçat a la primera infància, i l’X3, dirigit a nenes i nens més grans i a preadolescents. Escolta-ho al minut 7’52 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

Francsico Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta de Ràdio Nova Zelanda, Ràdio Tailàndia i dues emissores de la banda tropical, una de Perú i l’altre de Brasil. Escolta-ho al minut 19’05 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic tracta de Tecnologia i meteorologia: els tres sistemes de mesura d’onades de calor marina. Mitjançant observadors, boies i via satèl·lit fent servir el Copernicus. Escolta-ho al minut 23’23 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya anuncia la conferència “Digital Radio Mondiale: L’escolta de la ràdio digital a AM i FM” que es farà el dissabte 15 d’octubre de 2022, de 10h a 12h, a la seu de l’URCAT al carrer Mercat, 2, 1er 5na de La Llagosta. El conferenciant serà Francisco Rubio, President d’Honor de l’Associació DX Barcelona. Escolta-ho al minut 46’25 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-textos-que-generen-imatges-amb-intelligencia-artificial/6706638/

