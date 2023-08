Dimecres 30 d’agost, a les 14:05, a L’altra ràdio reposem el programa del 19 de juliol

Dimecres 30 d’agost, a les 14:05 hores, a L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, reposem el programa que es va emetre el dimecres 19 de juliol de 2023. Podeu escoltar el segon espai que dediquem a “Tecnologia, audiovisuals i medicina s’uneixen a l’Hospital Universitari de Bellvitge”.

El doctor Jordi Ponce, cap de Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ens parla dels sistemes de cirurgia robòtica Da Vinci, Versius i Hugo. Ens dona la seva opinió sobre quins poden ser les següents millores tecnològiques en cirurgia: la realitat augmentada i els tutorials per guiar els moviments del cirurgià en temps real. A l’any 2021 el doctor Jordi Ponce va ser seleccionat com un dels deu millors ginecòlegs del territori català. Fa poques setmanes el Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge va ser el primer de l’Estat espanyol en superar la xifra de les 1000 intervencions fetes amb cirurgia robòtica. Escolta-ho al minut 29’01 del programa a http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-robotica-audiovisuals-lhospital-bellvitge-segona-part/6922800/

El doctor Francesc Vigués, Cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, explica com fa les intervencions quirúrgiques amb el sistema robòtic Da Vinci, quina evolució hi ha hagut en 15 anys, què es fa si es detecta algun error, quins avantatges té per al pacient. Ell té una gran experiència en cirurgia robòtica, donat que és un cirurgià acreditat en aquesta especialitat des de l’any 2009. El Servei d´Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha liderat la incorporació d´aquesta nova tècnica a la cirurgia transgènere i és un dels grups més destacats de l’Estat Espanyol en nombre i resultats d´intervencions robòtiques urològiques. Escolta-ho al minut 5’09 del programa a http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-robotica-audiovisuals-lhospital-bellvitge-segona-part/6922800/

Xavier Linares, cap de l’Àrea d’Audiovisuals de l’Hospital Universitari de Bellvitge, explica com fan les realitzacions audiovisuals des de la trentena de quiròfans i altres espais de l’hospital on tenen càmeres instal·lades. Escolta-ho al minut 48’19 del programa a http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-robotica-audiovisuals-lhospital-bellvitge-segona-part/6922800/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl·lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

La nova temporada del programa, la 44ena, començarà el dimecres 6 de setembre, a les 14:05 hores.