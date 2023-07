Junts s’ha compromès no investir el President espanyol

Complim el Mandat del Primer d’Octubre i aixequem la DUI.

Respectar el Mandat del Primer d’Octubre i respectar la DUI, això és el que ha de complir aquest president espanyol si vol continuar essent President de la UE aquests sis mesos que li corresponien i encara li resten.

Si Junts compleix la seva paraula “amb els seus votants farà molts punts per tirar endavant de cara les eleccions.

Però, gat escaldat amb aigua tèbia en té prou! Jo no hi tinc cap confiança. Desitjo, però, que compleixin el compromís que han contret amb la Independència de Catalunya.

Ara és veurà i es demostrarà el tremp de Junts.

És pedagògic dir el que Junts no han fet de donar suport a l’invasor espanyol, durant aquesta legislatura, fins avui, llevat de la llei que va introduir el castellà en l’escola catalana. Aquesta perversa llei s’haurà de revertir i plantar cara a totes les intromissions dels jutges contra la llengua catalana, portant al Parlament Europeu les seves males pràctiques.

Junts, no defalliu, no us cregueu Esquerra Republicana, us està intentant parar una trampa.

Complim el Mandat del Referèndum del Primer d’Octubre, aixequem, la DUI, salvem el català!

Reunifiquem tot l’independentisme per a les properes eleccions al Parlament Català.

Perssistiu i perssistim!

Salvador Molins Escudé, Consell Local deo⁶ la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

Sánchez, a les mans de Puigdemont.

https://www.vilaweb.cat/noticies/sanchez-en-mans-de-puigdemont/