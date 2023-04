Poemes que parlen del gessamí (4). Màrius Torres.

Ja hi tornem a ser amb el gessamí. A més a més de la Maria del Mar Bonet, en Joan Salvat-Papasseit i en Josep Carner, aquesta planta també ha estat mereixedora de ser lloada per en Màrius Torres.

Vaig interessar-me – i molt – per en Màrius Torres cap a mitjans de la dècada dels 70, tot escoltant el disc d’en Lluis Llach “I si canto trist”.

És un àlbum de nou cançons, de les que set són lletra i música del propi Lluis Llach i dues, “Cançó a Mahalta” i “La casa que vull”, són poemes musicats de Màrius Torres i Joan Salvat-Papasseit, respectivament.

Gairebé tothom que em coneix, sap que Joan Salvat-Papasseit, és “el meu poeta”, però d’en Màrius Torres, francament, no en sabia res.

Resulta que va néixer a Lleida (1.910) i va morir al sanatori antituberculós de Puig d’Olena, a Sant Quirze Safaja (Moianès) (1.942).

Es va llicenciar en medicina i va exercir de metge mentre la malaltia li va permetre.

No va ser gaire temps.

En aquells anys, abans d’estar reclòs definitivament al sanatori, es definia a sí mateix, com; “un metge que fa versos”.

Un cop internat, l’escriptura en general i la poesia en particular, es van convertir en la seva única activitat.

És al sanatori, on va trobar Mercè Figueras, una noia de 30 anys que ja hi portava internada molts anys.

Poc després de conèixer-se, comencen a escriure’s i Mercè seguirà dient-se així a les cartes i passarà a dir-se Mahalta, a les poesies que li dedica Màrius Torres.

Van ser força els poemes que va escriure Torres a la seva estimada, tots amb el mateix títol de; “Cançó a Mahalta”.

Unes poesies que van restar inèdites fins l’any 1947, quan l’editor i amic Joan Sales les publicarà pòstumament des de l’exili.

Com no podia ser d’una altra manera, a la “Cançó a Mahalta” que transcric avui, es menciona el gessamí, però no és la que va musicar Lluis Llach, que em va portar a voler conèixer l’obra de Màrius Torres.