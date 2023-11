Benvinguts a una nova forma de veure l’actualitat

Benvinguts el meu nou espai d’opinió. El periodisme lliure i transparent també mereix el seu espai i aquest és el lloc. Des d’aquí descobrireu una nova manera de veure l’actualitat sense el punt de vista hegemònic. Per què tots els periodistes hem de seguir la mateixa línia i discurs? Qui ho ha dit? No som capaços de tenir el nostre punt de vista sobre les coses? És clar que sí i jo hi crec en aquest model de periodisme.

Segurament, un munt de vegades, no coincidiré amb la opinió de molts de vosaltres però sí que tenir ull crític, criteri propi i veure l’actualitat des d’un punt de vista diferent és molt bo. També m’encantarà debatre amb vosaltres sobre els temes que tracti aquí i és que a mi em defineix respectar tot tipus d’opinions i aprendre d’ells tot i moltes vegades no respectar-los.