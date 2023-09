Tenacitat i endavant (96) Una bona notícia.

Dijous, 28 de setembre de 2023

Al País Valencià, un il·lustre parlamentari, fent ús de la seva sapiència filològica, ha trobat la solució ideal a un problema persistent. Ja no cal discutir més de si català, valencià, castellonenc o alcoià.

Ha dit: “que los valencianos escriban cada uno como quiera”. Això és la llibertat, com diria l’Ayuso. De pas et pots prendre unes cerveses a la Plaça Major.

Aquesta no és, òbviament, la bona notícia. Costa de trobar-ne alguna de bona.

No sé si dir alguna cosa del Sudan, de Nagorno-Karabakh, de la intel·ligència artificial, de l’integrisme musulmà o de la persistent sequera.

Mira, en tenim una de bona: “El govern espanyol desvincula independentisme de terrorisme”.

En el comentari del tema llegim que la Interpol aclareix que la barreja independentisme / terrorisme, l’havia feta l’estat espanyol “creant un marc per justificar davant la Unió Europea una intensificació de la repressió contra l’independentisme”.

Toca’t els peus. Després van donant lliçons de dignitat, democràcia i de no sé què m’has dit.

Continua, no cal dir, el perill que qualsevol dia un magistrat ens tanqui tots a la presó, per algun motiu que li passi pel cap, però al menys ja no serà per terrorisme, que sempre serà bo.

Del Feijoo i la seva investidura no caldrà comentar res, i del lamentable espectacle muntat al Parlamento, tampoc no direm res. Que cadascú tregui les seves conclusions.

Nosaltres seguirem treballant per la independència.

Ara que sabem que no som terroristes ens quedarà un bon descans.

Salut i república.