Tenacitat i endavant (84) Només tenim una opció.

dijous, 6 de juliol de 2023

Tot i l’estiu i el bon temps, seguim sense entendre res.

A França hi ha una revolta de pobres, immigrants i desarrelats en general, contra l’estat francès que diu que es pot estendre fàcilment a altres països amb molta immigració. Hi ha qui diu que a la base de la protesta hi ha un infantilisme generalitzat i un excés de bonisme. També és possible.

L’esquerra “flower power”, de casa nostra, sempre atenta a la gracieta mediàtica, ha autoritzat les dones musulmanes a anar a les piscines públiques amb burquini, una mena de vestit de bus, justament la mateixa setmana que autoritza la resta de dones a anar amb els pits a la fresca, com han fet tradicionalment els homes.

Ves qui ha de dir res, però, si això del burquini compta amb el beneplàcit de Déu Pare Omnipotent, tota la penya de clergues integristes i moltes dones musulmanes que així s’asseguren el paradís. No queda més opció que el silenci i l’acceptació de què el món és molt difícil.

Dels grans problemes mundials no n’hem resolt cap, ans al contrari, diràs que cada dia en surten de nous i ningú no sembla especialment preocupat pel tema.

Per si no en tenies prou, mentre tota la caverna canta, alegre i esperançada, allò de “Puigdemont a la prisión”, els de sempre asseguren la promoció del castellà a Catalunya i que qualsevol cosa que tingui a veure amb un referèndum serà delicte.

Els atacs a Catalunya són vots a la resta d’Espanya.

Només tenim una opció: la independència.

Salut i república.