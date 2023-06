Tenacitat i endavant (80) De cara a l’estiu

dijous, 8 de juny de 2023

Constatem que tot i les pandèmies, les vacunes i les diverses guerres en marxa, la gent no sembla disposada a canviar el model de societat vigent tot i saber que no està funcionant.

Hem sobrepassat amb escreix els mínims que ens havien marcat com a línies vermelles que no es podien superar. Estan superades. Ningú no se’n fa responsable.

La gran indústria segueix contaminant com si res, com els avions comercials i no comercials, els creuers i el transport en general. Tothom segueix embolicant-ho tot amb plàstics i fent anar ampolles, capses i safates de plàstic d’un sol ús.

Es països rics es desfan de bona part d’aquestes deixalles portant-les a països pobres que no poden fer res per evitar l’entrada, sovint per mar, de tot aquest material. De moment els han deixat sense pesca i sense conreus, però com que són pobres i llunyans, diràs que no està passant la gran cosa.

I ara que ho dius, que l’estat espanyol, no hagi invertit a Catalunya els 40 mil milions d’euros pressupostats, promesos i múltiplement esbombats, pot semblar un problema menor i comparat amb segons què, és un problema menor. D’acord.

Ateses les circumstàncies, però, i per malament que ens vagin les coses, sempre serà millor si som independents i ens mantenim allunyats de tota la penya aquesta de la Constitución i el 155, per moltes ofertes que, de cara a l’estiu, ens vagin fent.

Vull dir rodalies, carreteres, inversions, ports, aeroports i bon govern.

Ja els coneixem.

No els farem ni cas i seguirem treballant per la independència.

Salut i república