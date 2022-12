Tenacitat i endavant (53) Del 25%

dijous, 1 de desembre de 2022

Ens ho hem d’anar posant al cap. De la lluita aquesta que mantenim pel català contra el govern espanyol, no ens en sortirem mai.

Ens imposen el 25% i d’aquí un temps serà el 32% i després el 50%.

Després les classes en català o de català seran voluntàries i fora de l’horari escolar. No em diràs que no és bonic i democràtic això de les classes voluntàries.

Ells tenen els jutges, els tribunals, la policia i un munt d’advocats i fiscals per imposar-ho. Nosaltres no.

Ens poden declarar anticonstitucionals i per tant terroristes quan els passi pel cap. Ens poden posar a la presó, ens poden arruïnar socialment o econòmicament, ens poden apallissar o ens poden matar. Tranquil·lament, no els passarà res.

No estic parlant del talibans, parlo dels franquistes espanyols.

El català no s’ensenyarà a les escoles i si mai, algú, un grup d’exaltats, com nosaltres, decideix, fer, per exemple, una mostra de cançó popular, se li exigirà que la faci en diversos idiomes, per la cosa de la multiculturalitat i si la vol fer en català se l’acusarà de racista, insolidari, supremacista i anticonstitucional. Terrorista, doncs.

La Generalitat ha elaborat ara un protocol de 100 mesures per tal de protegir el català. Es igual, com si el volen fer de mil mesures.

No hi ha res a fer. España no ho admetrà mai. Ni dretes ni esquerres.

Que ningú no es pensi que no sabem el pa que s’hi dóna. Els coneixem de fa anys.

Per això és trobem aquí cada dissabte. Per dir-ho, per fer-ho saber.

Avui ho hem tornat dir.