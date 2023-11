Tanmateix (1) De cara a la investidura

dijous, 3 de novembre de 2023

Si no hi ha cap sorpresa, sembla que hi haurà amnistia i investidura.

No serà fàcil, no ens enganyem i cada pas que farem endavant suposarà un parell, o més, endarrere. Estem avisats.

Els socialistes han acceptat les condicions dels independentistes perquè no tenen més remei que acceptar-les, però de ganes no en tenen ni gota.

Nosaltres tampoc no podem fer gaire cosa més perquè l’alternativa és de la crosta de coco. Encara sort que els abstencionistes nostrats no van tenir massa èxit.

De la dreta i la ultra dreta no cal ni parlar. No acabaran mai de fer manifestacions, trobades i aplecs per tal d’impedir que la cosa vagi endavant.

La justícia espanyola, manipuladora, ja està treballant de valent per veure si és possible impedir que l’amnistia pugui arribar a funcionar. Ja sabran trobar algun argument, alguna maniobra per fer-ho. Un personal capaç de parlar de “banda armada sin armas” o de “assessor involuntàrio de terroristas” és capaç d’això i de més i tot.

La caverna mediàtica, per la seva part, ja està remenant el diccionari de sinònims per tal de fer-nos empassar els titulars a base de “rendicion y humillación de la pàtria, traïdores, pròfugos, golpistas, etarras i bolivarianos” .

Tot abans de reconèixer que als Països catalans hi som un tant per cent molt important de gent que volem ser independents i no volem saber res d’Espanya i la seva casposa monarquia.

No sembla tan difícil d’entendre, no?

Seguirem insistint. Potser al final ho entendran, molt al final, això sí. .

Salut i república.