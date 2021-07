Donec perficiam (79) Estat opressor.

dijous 1 de juliol 2021

Estat opressor.

Se sap que, si és possible, les coses aniran sempre més malament.

També sabem que España és un país lamentable, per dir-ho suament, i nosaltres, mentre hi formem part, ens veurem embolicats en els seus negocis cada vegada més roïns i grollers.

Ja ens havíem insultat llargament amb el tema dels indults. Des d’España ens havien dit tot el que no volíem sentir i alguns experts del whatsapp i el twitter ja ens havien anunciat la segona caiguda de Babilònia.

Per no entrar en més detalls, direm que l’Estat espanyol, està entrant en una deriva francament perillosa per a nosaltres.

El problema, el gran problema, és que no hi ha una resposta clara i contundent del govern ni del poble català.

El Tribunal de Cuentas és una vergonya fins i tot en un país com Espanya, ja estem d’acord, però segueix actuant.

El govern espanyol no pensa fer res contra ell, perquè ja li va prou bé, no ens enganyem.

I el govern català? Què està fent el govern català contra el Tribunal de Cuentas i contra la justícia espanyola manipuladora que manté imputats més de tres mil ciutadans catalans? Què està fent pels dos nois per qui es demanen anys de presó per manifestar-se?

Potser sí que el govern no pot fer res, com a tal govern, perquè a la mínima faran tots cap a la presó. Es possible.

Llavors, les organitzacions ciutadanes què estan fent?

Quan s’ha de paralitzar l’aeroport, les estacions de tren i autobusos i les carreteres? Quan hem de tornar a demostrar que els carrers són nostres? Què més ens han de fer?

Salut i república.