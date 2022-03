EL algoritme de Instagram

L’algoritme d’Instagram el 2021

Si uses de forma habitual Instagram t’hauràs adonat que cada cert temps modifica la seva aplicació: afegeix diferents tipus de contingut o modifica el feed.

No obstant això, una de les que més perjudiquen els creadors de contingut és l’algoritme, que canvia la manera com es presenta el teu contingut als usuaris de la plataforma.

De vegades ho mostra en ordre cronològic, d’altres apareixen abans els post amb més interaccions o les stories dels que més has interactuat.

Aleshores, com t’afecta l’algoritme d’Instagram el 2021 i què pots fer per vèncer-lo?

El feed d’Instagram és el mur de les publicacions, on veure els teus post publicats, editar el text o afegir la teva biografia.

▶️ Segons la pròpia aplicació, el feed o mur d’Instagram depèn de 6 factors que influeixen de manera directa en l’algorisme: interès, relacions, oportunitat, freqüència, persones que segueixes i la utilització.

De què depèn cada factor i com afrontar-lo per treure’n partit?

Factor 1: Interès

El contingut que l’usuari trobareu al mur és una combinació del comportament que tingueu a l’aplicació, els comptes que segueix de forma habitual i els tipus de publicacions que us han agradat.

Com més interactuï amb un perfil i més interès mostri, aquest compte apareixerà abans al seu mur.

Instagram té en compte totes les interaccions, encara que les més importants siguin els likes, els comentaris i les vegades compartides.

✅ CONSELL: Comparteix contingut diàriament al feed del teu Instagram perquè els teus seguidors interactuïn amb tu.

Per això, pots utilitzar Metricool i planificar les teves publicacions durant dies i setmanes. El teu feed no pot estar buit!

algoritme instagram

Factor 2: Relació

Instagram és com la vida real: estableixes una relació amb diferents persones, parles amb elles o comparteixes coses.

Així funciona l’algoritme d’Instagram, que té en compte aquells comptes que interessen a l’usuari, segons el contingut que t’agrada, els usuaris amb qui envies missatges o persones que busques a l’aplicació.

✅ CONSELL: Per millorar la relació amb els teus seguidors, has de crear contingut que “provoqui” aquestes interaccions: que et responguin missatges, que vegin els teus stories, que donin like als teus post o que busquin el teu perfil.

Factor 3: Oportunitat per publicar

L’algoritme d’Instagram el 2021 prioritza les publicacions amb més interaccions i les més recents en el temps.

El teu objectiu és trobar el moment ideal per publicar a Instagram, aquell en què millor rendiment obtens. D’aquesta manera, “aprofites” l’algoritme i en aconseguir més interaccions amb el teu post pujaran a les primeres posicions.

✅ CONSELL: Quan són les millors hores per publicar?

A Metricool tens aquesta funció al planificador. En triar les millors hores d’Instagram, us apareixeran en un rosa més potent les hores en què la vostra audiència està més activa.

Aprofita aquest avantatge per aconseguir més interaccions i que “enganyar” a l’algoritme d’Instagram, aconseguint aparèixer a les primeres posicions.

algoritme instagram

Aprèn a programar Instagram amb Metricool

Altres factors relacionats amb el feed d’Instagram:

▶️ El nombre de ‘followings’

Si com a usuari segueixes una gran quantitat de persones és probable que no et doni temps a veure totes les publicacions. En aquest cas, Instagram triarà mostrar-les de forma ordenada en lloc de mostrar primer les que més t’interessin segons el teu comportament.

▶️ El temps d’ús

Segons el temps que passis a l’aplicació, l’algoritme t’afectarà d’una manera o altra.

Si passes molt de temps i veus totes les publicacions que segueixes, Instagram t’oferirà nou contingut segons les teves preferències. En canvi, si passes poc temps, Instagram et mostrarà el més destacat del cercle.

TREBALLA L’ALGORITME D’INSTAGRAM ALS TEUS STORIES

A les històries d’Instagram, l’algoritme treballa perquè l’usuari vegi només entrar aquelles stories dels perfils amb què interactua més.

A més interacció abans apareixerà aquest perfil amb què l’usuari interactua, encara que ja hagi vist les stories anteriors i hagi pujat noves.

✅ CONSELL: Has de ser constant a l’hora de publicar històries a Instagram, augmentar les interaccions dels teus seguidors per aparèixer el primer lloc al seu feed.

Aprofita les opcions de les stories d’Instagram com les enquestes, preguntes o gifs per aconseguir respostes i interaccions.

TREBALLA L’ALGORITME DE LA SECCIÓ EXPLORA

La secció ‘Explora’ d’Instagram és la “lupa” de tota la vida, on podeu cercar usuaris nous per seguir o explorar el contingut que us ofereix l’aplicació.

En aquest cas, ‘Explora’ funciona com el feed habitual, et mostra publicacions relacionades amb els teus interessos i amb les que has interactuat.

Ara els usuaris poden buscar contingut a través de keywords sobre el seu interès oa través dels hashtag com indica la agencia marketing digital mentedigital