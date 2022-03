Chat boot en marketing

Què és el chatbot màrqueting i com utilitzar-lo al màrqueting digital

Pantalla de telèfon mòbil mostrant un xat. Amb tanta tendència a l’automatització al món, no és estrany que els bots estiguin per tot arreu, especialment en el món del màrqueting. Encara que segueix sent necessari ser pràctic amb qualsevol estratègia de màrqueting, els bots i lautomatització certament no fan mal quan es tracta de gestionar processos i generar clients potencials i clients.

Una gran estratègia dautomatització és el chatbot màrqueting. Aquesta estratègia de màrqueting digital ajuda a automatitzar la comunicació amb el client fins a cert punt abans que el client o usuari sigui dirigit a una persona real per rebre assistència.

Però hi ha més que això.

Què són els chatbots?

Un chatbot és un programa informàtic o programari que automatitza la conversa amb un usuari. Poden programar-se amb diferents respostes en funció del que l’usuari esculli o sol·liciti. Per exemple, un xatbot pot preguntar a un usuari sobre quins serveis d’una empresa vol saber més i oferir-vos una resposta o portar-vos a una informació millor en funció de l’elecció de l’usuari.

Els bots avançats funcionen amb IA (intel·ligència artificial), però la majoria dels chatbots estan programats amb respostes específiques i arbres de conversa construïts. Hi ha molts serveis de tercers que faciliten als venedors i propietaris dempreses la creació dels seus propis arbres de conversa de chatbot sense necessitat de coneixements especials de codificació o desenvolupament.

Un arbre de conversa cobreix totes les respostes possibles dels clients i diu al chatbot el que ha de dir en funció d’aquesta resposta. Aquest és un exemple d‟un arbre de conversa bàsic:

El seu, per descomptat, pertanyeria al seu negoci específic ia les preguntes que vol que el bot faci als seus clients.

Què és el chatbot màrqueting?

El chatbot màrqueting és una estratègia que utilitza un chatbot per comercialitzar el negoci. Aquesta estratègia es va fer molt popular quan Facebook va obrir la possibilitat d’integrar bots amb la funció de Messenger. Anteriorment, moltes pàgines de Facebook Messenger no es feien servir en absolut. Ocasionalment, els clients enviaven preguntes o preocupacions, i encara menys sovint una empresa responia realment com indica la agencia marketing digital mentedigital.

Una estratègia de màrqueting de chatbot assegura que les seves sol·licituds de servei al client no quedin sense resposta, i molts fins i tot poden ajudar amb la generació de leads i vendes.

Chatbot màrquetingCom es poden utilitzar els chatbots al màrqueting?

Hi ha moltes maneres diferents d’aprofitar una estratègia de chatbot màrqueting al seu màrqueting digital. Els bots poden ser increïblement útils per automatitzar processos bàsics, respondre preguntes comunes dels clients i fins i tot realitzar vendes.

Aprenguem una mica més

Chatbots per a l’atenció al client

Si el teu negoci rep moltes sol·licituds datenció al client a través de Messenger (o si vols començar a utilitzar Facebook Messenger com a canal datenció al client), un bot pot ser de gran ajuda. Pots crear un xatbot que ajudi els clients a reduir els seus problemes de servei al client a una categoria específica abans de dirigir-los a la persona adequada per parlar oa la resposta correcta.

Chatbots per a vendes

Un chatbot pot ajudar a guiar les persones cap al canal de vendes. Ja sigui que el feu servir per establir cites per a consultes o per recopilar correus electrònics per al seu butlletí informatiu, pot ser un gran començament per a un viatge del client. Molts clients no volen aixecar el telèfon i trucar, de manera que afegir una forma fàcil perquè comencin la comunicació en línia pot ser útil.

Chatbots per a preguntes freqüents

Permeteu que els clients o clients potencials facin preguntes comunes al seu chatbot. Programar un bot amb opcions de preguntes i les respostes corresponents és una gran manera d’oferir informació al seu públic en un entorn més interactiu. Pot ser divertit per als clients interactuar amb els seus chatbots, cosa que fa més probable que triïn la seva empresa en lloc dun competidor.

Imatge del chatbot-1Chatbots per a compres

Els chatbots de Facebook Messenger permeten fins i tot que la teva empresa ofereixi una experiència de compra dins de laplicació. Pots personalitzar-lo per permetre als clients navegar pels productes i fins i tot fer compres directament dins del chatbot.

Chatbots per a màrqueting

Per descomptat, hi ha moltes tàctiques de màrqueting diferents utilitzant un chatbot. Podeu utilitzar-lo com un dispositiu de nutrició de clients potencials. Quan algú enviï un missatge al seu chatbot, podrà continuar enviant missatges útils i informatius en un esforç per fomentar que realitzi una compra o s’inscrigui en els serveis. Aquesta pot ser una poderosa eina al seu arsenal de màrqueting digital .

En segon lloc, no cal exagerar quan s’utilitza el chatbot com a eina de màrqueting o de nutrició. Recordeu que és una eina realment increïble i que és útil poder enviar missatges directament als clients. Així que no voldràs abusar del poder. Si envies massa missatges a la teva audiència, tothom es donarà de baixa. No voldran veure el correu brossa del teu negoci a la safata d’entrada de Facebook Messenger.

El chatbot màrqueting és una estratègia de màrqueting digital popular i dalta conversió. Definitivament requereix una mica de configuració, especialment quan es creen arbres de conversa i sutilitza un programari de tercers per programar el seu chatbot, però la inversió inicial de temps i cost valdrà la pena si utilitza aquesta estratègia correctament.

A Connection Model, hem treballat amb molts clients per llançar els seus esforços de chatbot i hem desenvolupat un ebook de màrqueting conversacional per destacar els beneficis de la IA i els chatbots. Per obtenir més informació sobre com podeu utilitzar el chatbot màrqueting en el seu negoci específic, poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix.