Benefici seo

La finalitat última duna estratègia de posicionament SEO no és posicionar una web en les primeres posicions. Això aconseguir algun dels objectius següents:

Notorietat. Donar a conèixer una empresa, marca, producte o servei als seus clients potencials, ja sigui en l’àmbit local, nacional o internacional.

Trànsit. Generar visites de qualitat, és a dir, d’usuaris que estiguen interessats en els serveis o productes que oferim.

Vendes. Generar conversions en una botiga en línia, pàgina web o bloc.

Avantatges del posicionament SEO

Alta rendibilitat a llarg termini. Un cop ja hem aconseguit posicionar-nos correctament, amb un manteniment i optimització constant, serà suficient per mantenir-nos a les primeres posicions, encara que no hem de confiar-nos ni conformar-nos. A SEO sempre es pot millorar posicions. La qüestió és augmentar mes a mes el nombre de visites assolides gràcies al SEO.

Un web amb contingut de valor serà molt més fàcil de posicionar. Actualment un dels factors SEO més importants és que una web ofereixi CONTINGUT ÚTIL per als usuaris, per això és important establir paral·lelament una estratègia de content màrqueting.

Atrau trànsit qualificat. Si hem fet correctament l’auditoria de paraules clau, el trànsit orgànic que rebi el web serà de qualitat.

El nombre de visites és independent de la inversió econòmica. Si es fa una bona feina, cada mes augmentaran les visites i les conversions generades pel posicionament orgànic, mentre que el cost serà el mateix.