Tres noves/velles joies del patrimoni arquitectònic a Badalona

Badalona ha estat de nou una de les seus destacades del festival d’arquitectura 48h Open House Barcelona. A continuació les tres visites que hi vaig fer el cap de setmana passat, amb ànim de compartir amb tothom que llegeixi aquest apunt la potència del nostre patrimoni arquitectònic. Dins la programacio, però, hi havia moltes opcions per triar i remenar (en aquest enllaç amb una tria personal podeu comprovar-ho).