Els meus destacats de l’Open House 2021 a Badalona

Torna el Festival d’Arquitectura de Barcelona, amb 18 edificis i itineraris per decobrir a la nostra ciutat!

La Badalona dels badius i les cases de cos. Hi ha un poble d’aires mariners dins la gran ciutat, és el barri de Baix a Mar i les seves reconeixibles cases de cos i el seu singular secret de nom estrany per als ‘forasters’: badiu. A 20 minuts del cor de la metròpoli, benvinguts a la Badalona més maresmenca. “Les cases de cós –es pot llegir en la fitxa de l’Open House– són el resultat de la reparcel·lació dels terrenys agraris de la zona de Baix a Mar de Badalona, durant la seva urbanització gradual, a partir del segle XVIII. Aquesta agrupació en cossos és un dels trets singulars de la ciutat i, tot i que és molt perceptible, fins i tot des de l’exterior cal aventurar-se a l’interior per conèixer a fons la seva història i descobrir els badius –jardí o pati– que amaga a l’interior”. La paraula badiu té també la seva història: és el terme que va recollir Pompeu Fabra, veí de la ciutat durant 27 anys!, en el Diccionari General de la Llengua Catalana, publicat el 1932, i que s’utilitza a Badalona per designar el pati de la casa de cos. El Museu de Badalona, fa uns anys, en va fer aquest llibre, a càrrec de Montserrat Rectoret (hi surt el de casa, per cert!).

🔗 Fitxa de l’itinerari Badius.

Institut de la Llauna. L’any passat es celebrava el 20è aniversari de la mort d’Enric Miralles, un dels grans arquitectes catalans i que té a Badalona una de les seves millors obres, en aquest cas en col·laboració amb la Carme Pinós. És la rehabilitació d’una antiga fàbrica d’envasos metàl·lics, precisament coneguda com a La Llauna i que va ser dissenyada per un altre arquitecte ben destacat, Joan Amigó i Barriga. Va ser una aposta important a la ciutat per recuperar edificis industrials… aviat havia de seguir, ben a prop, la recuperació de la Biblioteca de Can Casacuberta, la CACI (malauradament encara sense ús), o la recuperació de part d’eines Canela per l’escola del Progrés (amb una part pendent i que fa patir). Continua sent un projecte espectacular, aquesta fàbrica reconvertida en institut –per cert, recentment s’ha ampliat–; i si no la coneixeu de dins, és una visita que paga molt la pena. És recomanable combinar aquesta visita amb l’itinerari lliure pel patrimoni industrial de la ciutat, amb podcast per seguir-ne els elements més destacats. Tristament, aquest any, la reivindicació del patrimoni a Badalona té un vergonyós contrapunt amb l’enderroc, actualment en marxa, de l’antiga Mobba, i que en els darrers temps ha funcionat com a centre d’arts. Sobre patrimoni potser us pot interessar aquest fil de fa uns mesos (anys, ja!).

🔗 Fitxa de La Llauna

🔗 Itinerari Badalona Industrial

El Centre Sant Jaume + Parròquia de Sant Jaume. Aquest és un petit gran projecte d’una entitat, el Centre Sant Jaume, situada al Gorg i dedicada a la infància i la joventut a la zona sud de Badalona –per cert, són els promotors de la campanya Que l’Escola t’acompanyi contra l’absentisme escolar–. La tasca d’aquest centre, vinculat a la Fundació Carles Blanch, és important i creixent, i de fa temps també arrossega problemes d’espai que l’ampliació abordada pels arquitectes Xavier Botet, Mercè Zazurca, Enrique Corbat i César Sánchez soluciona en bona part. Tot un repte construir a tocar de la parròquia de Sant Jaume, obra de Rafael de Moragas, i un dels edificis d’arquitectura contemporània més destacats de la ciutat i que també es pot visitar, de nou, en aquesta edició de 48h Open House. El cas és que la remodelació i ampliació del centre s’ha fet amb una aposta de sostenibilitat que busca crear espais amables, familiars, amb molta llum. L’arquitectura al servei dels seus clients, en aquest cas infants i joves que necessiten un refugi d’unes hores per estudiar, formar-se o compartir. He tingut l’oportunitat de visitar aquesta obra en diferents moments i us puc dir que aquest és un projecte molt pensat i debatut. Al final, estructura de fusta, materials translúcids… un edifici original, que es fa mirar.

🔗 Fitxa del Centre Sant Jaume

🔗 Fitxa de la Parròquia de Sant Jaume

Dipòsit d’aigües fluvials l’Estrella. Un projecte de l’any 2013, impulsat i finançat en el mandat 2007-11 i obra de Xavier Falcó i Oscar Esbrí (Clabsa)… una infraestructura ‘invisible’ però molt impressionant que és molt interessant de conèixer (i més una ciutat com la nostra en què calen aquestes grans infraestructures i el més calent és a l’aigüera, malgrat el que determinava el Pla Director del Clavegueram). És un dipòsit amb capacitat per a 30 milions de litres d’aigua, controlat automàticament per un ordinador industrial situat en el mateix dipòsit.

🔗 Fitxa del Dipòsit pluvial de l’Estrella

El Mas Boscà, Can Coll i Sant Jeroni de la Murtra. Una oportunitat fantàstica per conèixer la Badalona menys urbana, començant pel Mas Boscà, una de les masies més antigues de Badalona (S.XIII) i una gran desconeguda! La finca està molt ben conservada i sembla ‘sostinguda en el temps’. Interessant combinar-ho coneixent una altra masia, Can Coll, molt més recent (principis segle XX) però amb activitat viva dedicada al vi, al cor del nostre barri rural, Canyet. I ja que hi som, Sant Jeroni (segles XV i XVI) , potser la gran joia patrimonial de la ciutat (i una de les destacades del país). No cal dir que és inexplicable que un monestir com aquest no estigui a la xarxa pública d’equipaments culturals (més informació).

🔗 Fitxa del Mas Boscà

🔗 Fitxa de Can Coll

🔗 Fitxa de Sant Jeroni de la Murtra

Ca l’Amigó i el nou jardí + Casa de l’Heura + Museu de Badalona. No us perdeu aquesta ocasió per conèixer “l’edifici modernista de Joan Amigó i Barriga (1911-1929), també conegut com a casa Jaume Botey o antiga Jungfrau, format per una gran casa i jardí. La casa la va reformar el 2001 l’estudi Soldevila, Soldevila, Soldevila arquitectes, per acollir les oficines i els espais de BSA (Badalona Serveis Assistencials), però aquesta restava amagada a la ciutat. El 2021 s’inaugura la reforma del jardí, —projecte que vaig tenir l’oportunitat de vetllar mentre vaig ser regidor d’urbanisme–, obra de l’estudi d’arquitectura i paisatge Isabel Bennasar. “Amb aquest nou projecte, l’edifici guanya un espai públic de qualitat que, alhora, permet admirar la seva façana asimètrica i coronament emmerletat”, –apunta el text de presentació de la fitxa de 48h Open House–, i el conjunt esdevé una fantàstica porta a Dalt de la Vila. Hi ha altres propostes interessants al barri històric de la ciutat, com la ‘recentment’ inaugurada Casa de l’Heura i l’inesgotable Museu de Badalona, tot un clàssic del 48h Open House.

🔗 Fitxa de la Casa de l’Amigó i nou jardí

🔗 Fitxa de la Casa de l’Heura i dels Dofins

🔗 Fitxa del Museu de Badalona

I molt més, és clar: itineraris (interessant el del Torrent de la Font i el Turó de l’Enric), edificis (Viver, casa particular al carrer Providència, que ja va ser un èxit fa un parell d’edicións), etc.

+ altres apunts al blog sobre edicions anteriors de l’Open House a la ciutat.