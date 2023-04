“La bici de la Lola” per ajudar a parlar de les violències sexuals a la infància

Alba Barbé Serra i Laia Pibernat Mir

La bici de la Lola

(Bellatera edicions, 2023)

Il·lustracions: Judit Piella.

El podeu trobar en català, castellà i basc

“Una nit de tempesta la bici de la Lola es trenca. En pocs dies la Lola desplega tots els seus recursos i imaginació, i repara la bicicleta. Només li falta el timbre. Sota el mar, la bici fa sonar el timbre i avisa la Lola. Juntes troben la manera de parlar amb la mare: no volen que torni el tiet.”

“La bici de la Lola” és una història que ens connecta amb els recursos propis i col·lectius de resiliència, que anima els i les petites a expressar–se en cas d’agressió, i les adultes a escoltar i protegir.

Crea un escenari de comunicació on petites i grans pugueu parlar entorn de les violències sexuals a la infància.

Per saber-ne més visiteu la web! www.labicidelalola.com on trobareu més pistes i més detalls sobre els elements del conte per estirar del fil. A la pestanya “Llegeix-lo”, trobareu les claus per explicar el conte, els punts forts de la història, els detalls (que són importants), una guia de lectura, a “Formacions”, taller online, altres formacions i a “qui som” més informació de les autores.

I per conectar amb les autores: labicidelalola@gmail.com https://www.instagram.com/labicidelalola/ https://www.youtube.com/@labicidelalola

Per trencar els silencis dels infants, per la prevenció de les violències sexuals i d’altres a l’infància, si podeu fer-ne difusió us ho agrairem. Gràcies