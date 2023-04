11.- Marta Pasqual, LA CASA DELS CAPS DE SETMANA (Editorial Empuries 2023)

Punyent reflex d’unes realitats quotidianes, possiblement més properes del que voldríem tant en el temps com en l’espai. I no cal que sigui a “la casa dels caps de setmana”, poden ser a qualsevol lloc, en molts moments, en històries molt diferents… en moltes famílies.

El mal no deixarà de ser mal per més que mirem cap un altre banda, per més que fem veure que no ha passat res, per més que no ho denunciem, per més que callem,…

Masses silencis hi han hagut…. Masses silencis hi han…. Masses silencis que s’han de trencar.

Si volem un present i un futur millors pels nostres,.. per a tothom, cal trencar aquests silencis. Trencar-los tots, trencar-los tothom.

I actuar en conseqüència.