Tertúlia sobre mobilitat dels trens i eleccions municipals

Nova tertúlia a Ràdio ciutat de valls, emesa el dia 14-4-2023.

Aquests és l’enllaç per escoltar-la

https://valls.radiociutat.com/2023/04/14/la-veu-del-carrer-14-04-2023/

http://valls.radiociutat.com/uploads/2023/VEUCARRER/20230414_LAVEUDELCARRER.mp3

Molt s’ha escrit i parlat aquests darrers dies sobre el pas de les mercaderies provinents del corredor del mediterrani. Una de les principals pors és: amb l’adjudicació del contracte per la redacció de l’Estudi Informatiu del nou ramal ferroviari a Picamoixons, per un valor de 330.935 € publicat al BOE.

Aquí és parla: la definició i anàlisi de les alternatives que puguin sorgir per a l’establiment del nou ramal ferroviari. Característiques per a la per la prestació de serveis de ferrocarril convencional, per enllaçar directament les línies ferroviàries Madrid-Chamartin-Clara Campoamor-Barcelona Estació de França i Plana Picamoixons Reus, i sobretot: en els moviments entre les estacions de Valls i Alcover, per constituir un nou itinerari ferroviari faciliti la mobilitat entra Valls i Tarragona.

Quan hi ha una bona combinació Valls – Tarragona i a la inversa en autocars, i el trajecte és relativament curt, inclús hi ha autobusos llançadora anant directament a estació busos, tres, TAV…si des de fa dècades s’ha reclamat una continuació de trens sobretot de Valls a Barcelona i a la inversa i també de Valls a Lleida i a la inversa. Per estudiants, treballadors, aquesta mobilitat és bàsica per qualsevol població. Si durant dècades i dècades ningú n’ha fer cat, ara muntarem un tren de passatges de Rodalies Tarragona Valls i a la inversa? Quina durada pot tenir aquest trajecte? Si avui el principal és el temps, aquí falla alguna cosa.

Si parlem ha de passar el tren de mercaderies per el nou traçat, el tercer en discòrdia, Constantí, per entendre’ns, i hi estan d’acord ajuntaments de Reus, Tarragona i Valls. Però quan ha d’estar en funcionament el corredor del mediterrani, parlem sobre el 2023. I si s’ha de fer una tercera via per trens de mercaderies, la licitació, al·legacions, construcció i posada a en funcionament pot trigar de 10 a 15 anys. Mentre per on passen les mercaderies del Corredor Mediterrani? Aquesta és la qüestió!

Sobre eleccions municipals.

Sincerament, hi ha un escepticisme molt gran. Què és l’escepticisme: doctrina filosòfica que considera la raó humana incapaç de conèixer la veritat.

O i més veient com han anat els esdeveniments a la ciutat, diria hi ha molts escèptics de pedra picada. I no per voluntat pròpia, si no, obligats per els fets consumats al llarg de molts anys. Ara, tot són prometre, hauríem d’anar buscar els programes electorals de fa quatre anys, ja prometien el que diuen faran els propers quadre anys. A Valls, si es va a buscar un programa electoral de fa 20 anys, el 80% serviria per l’actual. Els temes es van “cronificant”, no hi ha projecte de ciutat i de que societat civil i tots els partits de l’ajuntament anessin a la una, i directe a barraca.

Els polítics, i en general l’administració i la local en particular, haurien de ser properes al ciutadà. Demanar hora en aquests moments és retrograda per cita prèvia. Els polítics ho encarreguen tot als seus tècnics subordinats: Ah! ho sento, ho ha dit el tècnic de torn, s’escuden amb el tècnic. No fotem!!

Com se sap, el principal escull des de fas dècades, a part d’altres, és el nucli històric. La gran pensada dels polítics, per resoldre el problema greu del nucli històric, la trobem a la premsa local el dia 8-4-23.

Pensada, estirabot, absurditat, acudit, atzagaiada, broma, dita, estirabec, extravagància, facècia, gag, gràcia, humorada, ocurrència…

A qui se li va ocórrer per dinamitzar el nucli històric obrir sis xiringuitos o equipaments? Amb això ja ho tindrem solucionat? O només està solucionat als parroquians del partit els posarem en nòmina? Quantes nòmines paga l’ajuntament de Valls? Això sembla una oficina d’ocupació dels nostres afins amb carnet. Pot suportar la població una càrrega tan alta?