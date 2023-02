Eleccions, pressupost prorrogat, escola de música, festa de la calçotada…

Tertúlia 1-2-23

Per escoltar el podcast del programa:

A Ràdio Ciutat de Valls, us oferim La veu del carrer, un espai de tertúlia de participació ciutadana. En aquest tercer programa ens acompanyen Roman Galimany, Magda Jové i Jordi Tudó per tractar els moviments de cara a les eleccions municipals del proper 28 de maig, el trasllat de l’Escola de Música a Ca Padró i la valoració de la Gran Festa de la Calçotada.

– Fitxatges electorals.

– Pressupost prorrogat amb govern de majoria absoluta. Falta respecte pel ciutadà?

– Escola de música. On l’hem d’ubicar?

– Valoració Gran Festa de la calçotada i temporada de calçotades.

Fitxatges electorals. Res de nou, només és fer bullir l’olla. PP, Vox, Valents…

Qui guanyarà serà l’abstenció.

Fa falta il·lusionar a la gent, per il·lusionar-nos hi han d’haver propostes trencadores i regeneratives. I compte amb els pactes, a veure si és per l’essència, els votants ja buscaran l’original, no caldrà anar buscar una còpia. S’ha de pensar en projectes en gran.

Pressupostos prorrogats. Una autèntica vergonya i presa d pèl. És a dir, tenim majoria absoluta i fem uns pressupostos super guais per l’any 2022, seguim amb la mateixa majoria absoluta al govern i no podem fer uns pressupostos adients per l’any 2023, prorrogarem els del 2022. Prenen als ciutadans de menors d’edat, després es queixaran de la baixa participació o si entren grups populistes. No sé si es perdran inversions amb el pressupost sense aprovar. Difícil entendre amb majoria absoluta no tenir els pressupostos aprovats. Perdem oportunitats importants com ciutat.

Escola de música. S’ha fet un debat públic on posar l’escola de música? Parc Barreu ha quedat petita, l’escola de música ha funcionat molt bé durant anys i segueix. Ja hi ha l’espai preparat, és a ca Padró. Com abans de començar queda petit, comprem dues cases adjacents per fer l’escola de Música més gran. Però, si s’ha de canviar, s’ha de posar a un lloc fàcil accés i fàcil aparcament. Els pares porten la canalla després de l’escola, l’altre germà va a bàsquet, i és imprescindible fàcil accessos i aparcaments a prop. Al bell mig del carrer de la Cort, on aparcarem els cotxes per portar la canalla a l’escola de música? A part de tenir una escola de música moderna, àmplia i demés. Fa falta un gran projecte d’escola de música, aules insonoritzades, auditori…

Festa de la Calçotada. És una gran campanya publicitària. Fa molts anys es fa igual, aquest any s’ha incorporat la menjada gegant de menjar calçots a l’esplanada de la Cooperativa. Millor així, i no trobar a totes les cantonades gent menjant el paquetet de calçots. La valoració de la Gran festa de la calçotada, una autèntica riuada de persones, xinesos, americans, francesos…diuen 100 autocars…si ens agrada tres cops l’any portar gent d’arreu, massificació total, ja està bé. Potser no es mesura la quantitat amb la qualitat. Segurament prima més la quantitat de persones, premsa vinguda, estrangers, TVs..

Diuen genera 10 o 12 milions d’euros, això és difícil de comptabilitzar-ho. Ara, menjar 221 calçots i explotar el concurs de calçots avui, és una perversió, amb la fam hi ha al món…

Les massificacions de cada dia són més antipàtiques. Però si els gestors creuen que així fan gran la calçotada, endavant. Quan no es feia la festa de la calçotada, també se’n feia de calçotades. S’anava una masia, venia gent de diferents llocs i gaudíem de la festa. Com encara es fa. Tota aquesta massificació costa valorar si això és fer bona calçotada.