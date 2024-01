Oberta fins al 2 de febrer una nova convocatòria de Circo a Escena

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales ha obert el termini per a la presentació de propostes artístiques a Circo a Escena 2024, el programa estatal de l’INAEM per millorar la mobilitat dels artistes de circ i impulsar la programació a les sales. Les companyies interessades a participar poden presentar les seves propostes artístiques fins al 2 de febrer. Una comissió serà l’encarregada de valorar les diferents candidatures rebudes i realitzar el catàleg del circuit d’aquesta quarta edició, que es publicarà a www.redescena.net el 14 de febrer. A la imatge ‘Ambulant’, un dels espectacles seleccions a la passada edició. Per a més informació de la nova convocatòria entrar AQUI.

Quatre funcions de Maria Palma a la Fundació Joan Brossa. La investigació sonora, la respiració, el cant i el moviment corporal són els protagonistes de ‘La veu submergida’, el darrer espectacle de Maria Palma que torna al Centre de les Arts Lliures durant 4 úniques funcions. ‘La veu submergida’ és una peça multidisciplinària que posa en diàleg el circ amb un medi poc habitual, l’aigua. Una gran peixera plena d’aigua serveix de pretext per parlar de silencis, barreres i superacions. És un camí cap a les profunditats del subconscient a través de l’experiència de l’apnea on l’espai sonor i lluminós són protagonistes. Un espectacle molt visual on Maria Palma a més, es destapa amb confessions i una cara fins ara molt poc coneguda d’aquesta artista, premi Zirkòlika a la millor artista emergent.

L’exdirecto gerent del Teatro Circo Price de Madrid, Tato Cabal, ha criticat durament l’espectacle de Nadal del circ estable madrileny, titulat ‘La casa del árbol’ i dirigit per Emiliano Sánchez Alessi. En un extens escrit a les xarxes, Cabal ha qualificat l’espectacle de “patètic” i de transmetre un “tuf alternatiu i meta-progre”. També parla dels canvis que va haver-hi al circ amb l’entrada de l’equip de Manuela Carmena a l’alcaldia, l’any 2015: “Amb el seu pretenciós supremacisme (…) va reduir el circ al bassal del món neoprofessional alternatiu/contemporani”. Respecte a l’actual govern municipal de l’alcalde José Luis Martínez-Almeida, fa aquesta anàlisi: “Al consistori actual, almenys són clars i no venen fum; els importa una merda la cultura”.