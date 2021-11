L’Ateneu Popular 9 Barris torna a l’essència del Circ d’Hivern amb “Sotrac”

L’Ateneu Popular 9 Barris es proposa tornar a l’essència del Circ d’Hivern amb Sotrac. La 26a edició, que s’estrena el pròxim 18 de desembre, aposta per l’humor sense renunciar a la reflexió sobre les problemàtiques socials del moment, segons una nota de premsa. Una proposta de circ contemporani, de creació col·lectiva i adreçada a tots els públics, que es podrà veure fins el 23 de gener. Està dirigida per Raül Garcia, de la companyia Les dessous de Barbara, creada l’any 2009 a França.

Sotrac qüestiona comportaments individuals i col·lectius. Es tracta d’una reflexió a través d’imatges i situacions sobre com “aprofitem el temps, com gaudim la vida i com afrontem la mort en una societat cada cop més distanciada per l’ús de les noves tecnologies”. I també, una clara crítica a les economies de plataforma i com aquestes ens fan la “vida insostenible”.

Amb la direcció de Raül Garcia, hi actuen sis artistes: Sarah Anglada, Matias Plaul, Lara Renard, Mariano Rocco i Maria Solà.

Segons destaca l’Ateneu, aquesta és una de les edicions dels últims anys del Circ d’Hivern amb “més presència catalana dalt de l’escenari i d’artistes vinculats a la ciutat i al projecte de l’Ateneu”. Després d’un càsting amb més de 150 aspirants, sis artistes (Sarah Anglada, Matias Plaul, Lara Renard, Mariano Rocco i Maria Solà) pujaran a l’escenari on podrem veure clown, cèrcol aeri, trapezi, perxa xinesa i dansa.

Sempre interessat en propostes de circ contemporani reflexiu i amb contingut més enllà de la diversió, no és la primera vegada que Raül Garcia participa en l’Ateneu Popular 9 Barris. L’any 2010 va dirigir el Combinat, un espai de desenvolupament i creació circense, i en el marc de les Festes de la Mercè 2021 va presentar l’espectacle ‘Crazy Safari Circus’ amb Le dessous de Barbara, un espectacle on a través de l’humor reflexionen sobre el maltractament animal, l’ambivalència de la caça esportiva o el veritable sentit de la pesca esportiva.