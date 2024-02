Jordi Juanet ‘Boni’, un adéu entre aplaudiments, llàgrimes i tocs de bateria

L’enlairament d’un monocicle sobre l’escenari es va convertir dissabte en la imatge que simbolitza el final d’una trajectòria. Jordi Juanet Boni, un dels artistes més coneguts del circ català, es va acomiadar dels escenaris després de 42 anys com a malabarista i equilibrista. Va ser un adéu amb llàgrimes i acompanyat de quasi 400 persones que van omplir el Sant Andreu Teatre (SAT), a Barcelona.

El comiat va començar amb una funció de l’espectacle Set Up, de Los Barlou, i va acabar amb algunes sorpreses. Dani Cercos i Miner Montell, els dos companys de Los Barlou, li van regalar un petit trofeu amb un monocicle que, en el moment de l’entrega, es va desmuntar de manera accidentada. Després, Boni va treure una burra amb tot el vestuari de la seva trajectòria. Mentre s’emprovava alguns vestits i feia broma sobre les talles que ja no li caben, el seu fill Blai Juanet va llegir una breu biografia. A continuació es va projectar un vídeo d’11 minuts farcit de fotos històriques i també un text d’agraïment de Boni que es va sobreimpressionar en una pantalla. Emocionat, sense poder articular cap paraula, va anar a un extrem de l’escenari per eixugar-se les llàgrimes i va fer el seu número més popular, el de la bateria imaginària. I al final el públic es va posar dempeus i li va dedicar un aplaudiment, segurament el més llarg, intens i merescut de la seva carrera.

Nascut l’any 1962, l’artista ha passat pel Circ Cric, Elegants, Barlou o La Família Ramírez, a més de crear espectacles en solitari (In Situ, Backstage i A2bandes), dirigir projectes i presidir durant quatre anys l’Associació de Professionals de Circ Catalunya (APCC). A Boni se’l recordarà també per Boni & Caroli, una parella emblemàtica i pionera del circ català que durant 18 anys va actuar per Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Ahir, Ramon Muñoz Karoli va ser una de les persones que va assistir al comiat. També hi eren molts altres companys, com Ramiro Vergaz, Adriano Marçal, Sílvia Compte, Guga Arruda de Carvalho, Dedé Madrignac, Leandro Mendoza, Manolo Alcántara, Joan Ramon Graell o Los Galindos (Marcel Escolano i Bet Garrell), a més d’antics membres de la junta de l’APCC, com Ricard Panadès, Marc Fonts, Alfred Fort o Nèlida Falcó.

Tampoc es va perdre la festa la seva família de Càdis (Andalusia), on viu des de fa quatre anys. En el següent vídeo es poden escoltar els crits d’ànim de la seva família, just abans de presentar per últim cop el número de la bateria imaginària.