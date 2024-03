Els Premis de la Crítica nominen a La Baldufa, al Col·lectiu Mur i al pallasso Roi Borrallas

La Companyia de Comediants La Baldufa amb l’espectacle ‘Amal’, el Col.lectiu Mur amb ‘De Tu a Tu’ i el pallasso Roi Borrallas amb ‘Solo’, són els tres nominats dels Premis de la Crítica en la categoria de circ nacional. En la categoria de circ internacional també hi ha tres finalistes. Són ‘The Pulse’, l’espectacle de la companyia Gravity & Other Myths i el Cor de Noies de l’Orfeó Català que va obrir el Festival Grec, ‘L’Absolu’ de Boris Give i Les Choses de Rien, i ‘Us’ de Company Midnight, un espectacle de llançament de ganivets que es va veure a la fira Trapezi. Els premis, organitzats per Recomana, es coneixeran el pròxim 18 de març durant un acte que es farà al Teatre Romea, a Barcelona.

El Centre de Creació d’Arts Escèniques El Canal de Salt presenta avui EKO-Pirineus de Circ, un projecte de suport al circ impulsat pel centre de creació francès La Grainerie amb El Canal, Xarxa Transversal i La Central del Circ com a socis catalans.

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) ha convocat dues ofertes de feina que han de servir per desplegar el segon pla d’impuls del circ. Es tracta de la coordinació general del pla i de la coordinació de la mesura d’espais de circ i territori. Les persones interessades poden enviar el seu currículum fins el 18 de març.