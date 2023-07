El Circ Cric tanca la temporada d’estiu els dies 1 i 2 de juliol amb la primera Trobada de les Escoles Superiors de Circ Ésacto ’Lido de Toulouse (França) i Carampa de Madrid. Les escoles presentaran els treballs de final de curs a les instal·lacions del Circ Circ, al bell mig del Parc Natural del Montseny, després d’haver-hi fet residència i d’un programa d’activitats conjuntes.

El col·lectiu Kaput, format per dotze joves artistes de l’escola de circ de Toulouse Ésacto’Lido, mostrarà l’espectacle Quoi Qwang, una creació on es podrà gaudir de diverses habilitats tècniques com ara aeris, acrobàcies, perxa xinesa, roda Cyr i malabars. Els intèrprets provenen de diversos països (França, Suïssa, Itàlia, Taiwan, Argentina…) i juguen amb la cacofonia de la paraula 狂Kuáng (Qwang), que significa “boig” en xinès.

D’altra banda, l’escola madrilenya de circ Carampa respondrà a la pregunta ‘Què fem per encaixar?’ a través de l’espectacle de circ coral Paradise Circus. Des de la seva disciplina tècnica (acrobàcia de terra, teles, corda, trapezi, cable, mans a mans, malabars) exploraran les estratègies que generem per ser una part del grup, les dificultats que trobem i com podríem resoldre-les. L’equip està format per alumnes d’Israel, Estats Units, Bèlgica, Mèxic, Puerto Rico, Àustria, Xile i França, així com de Madrid i Extremadura.

La Trobada de les Escoles Superiors de Circ s’obre a totes les escoles de circ de Catalunya i al públic en general i té un preu especial de 5 euros per col·laborar amb el projecte. L’activitat s’emmarca en el programa de creació i exhibició que el Circ Cric desplega de manera estable al llarg de l’any i que inclou estades artístiques de companyies i representacions de les propostes.

Enguany hi han passat la Cia Sifó, la Cia Pau Sagalés, la Cia My!Laika (França), la Cia Eia, la Cia Boris Ribas, la Cia Baró d’Evel i l’Escola de Circ Quina Gràcia, entre d’altres, a més dels assajos i produccions de la companyia resident Tortell Poltrona. La trobada d’escoles es podria convertir en la primera pedra d’un projecte futur, segons un comunicat de la companyia.