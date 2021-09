El Circ Cric prepara una temporada de tardor plena de propostes per a tots els públics. La programació, que inclou el 8è festival de Pallasses (a partir del 28 de setembre) i una gran festa d’aniversari de circ i música amb La Troba Kung-Fú el dia 31 d’octubre, ha començat aquest cap de setmana i es perllongarà fins al pròxim 21 de novembre.

La nova temporada de tardor neix després de l’èxit d’assistència aconseguit la passada primavera en l’11è Festival del Circ Cric al Montseny i prorroga els tres espectacles que entre els mesos d’abril i juliol van aconseguir exhaurir pràcticament el 100% de l’aforament disponible i reunir a més de 7.000 persones. Els espectacles que tornen són Brins de Safrà, Que Bèstia! i Catacric.40.

Els dissabtes (i un parell de diumenges) torna el Que Bèstia!, un divertidíssim espectacle del trio Tortell Poltrona, Montserrat Trias i Boris Ribas inspirat en entrades clàssiques de pallassos tradicionals. Els diumenges seran novament per a Catacric.40, una proposta de circ i molta música de la mà de Tortell Poltrona i sis pallassos que són els conductors d’un espectacle que “desafia amb sensibilitat i comicitat l’etern repte humà de l’equilibri, la gravetat i el sentit comú”, segons destaca la companyia. Una aventura plena de música, recerca i poesia escènica que permetrà veure números emblemàtics del Circ Cric d’aquests anys. Amb direcció de Tortell Poltroma i Jordi Aspa (Escarlata Circu) hi actuen els acròbates Asvin López Toni Gutiérrez, Marina Benites, Fernando Melki i Fifi Rossenblat. També hi intervenen un munt de pallasssos (Tortell Poltrona, Montserrat Trias, Boris Ribas, Luara Mateu, Lisa Madsen i Maria Solà) i s’incopora com a músic Pep Pascual (ex Rhum & Cia),