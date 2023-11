Circ Pistolet presenta un ambiciós projecte. Circ Pistolet presentarà durant 8 dies el seu nou espectacle, una creació en col·lectiu on intervindran més de 12 acròbates. Les funcions es faran a la seu del col·lectiu Tub d’Assaig 7.70, a Terrassa, entre els dia 24 de desembre i el 4 de gener. La presentació d’aquest projecte és un dels imperdibles d’aquest Nadal i segurament també de tot any 2024. El títol de la versió nadalenca d’aquest ambiciós projecte és ‘Oh, benvinguts, passeu, passeu’.

La novel·la ‘Aigua per a Elefants’ serà un musical a Broadway. “Water for Elephants”, la novel·la de Sara Gruen sobre un circ de l’època de la Depressió, s’estrenarà la pròxima primavera com un musical a Broadway (Nova York, Estats Units), cinc anys després de la seva versió cinematogràfica. Publicada l’any 2006, es va convertir en un best-seller. Es va publicar en català per l’editorial Amsterdam. El musical comptarà amb set artistes de circ, que representen aproximadament un terç del repartiment.