Alba Sarraute & Les Ofèlies, Baró d’evel i John Le Guillerm, entre les propostes circenses del Festival Grec

El festival Grec de Barcelona ha presentat la seva programació, que aquest any inclou cinc espectacles de circ, del total de 80 muntatges que es presenten en aquesta nova edició, l’última dirigida per Francesc Casadesús. La primera proposta circense que es veurà serà el dia 30 de juny. Serà amb un dels tòtems del circ contemporani: John Le Guillerm. L’artista francès presentarà a la sala Pina Bausch del Mercat de les Flors tres funcions de Le Pas Grand Chose, una conferència-espectacle presentada per un científic rebel expert en patafísica, ciència inventada dedicada a la recerca de solucions imaginàries.

Pocs dies després, el 3 de juliol, Alba Sarraute & Les Ofèlies estrenaran a la sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors La innombrable. Una tragèdia mediterrània. Es tracta d’una versió circense de Macbeth, de William Shakespeare, produïda per Camaleònica Produccions i amb un extens repertori: Tomeu Amer, Griselda Juncà, Anna Pascual, Adrià Montaña, Wanja Kahlert, Berta Pascual, Laura Martí i Alba Sarraute. La versió, que inclou música original i es podrà veure dos únics dies, està enfocada com una tragèdia mediterrània sobre el drama de les migracions i compta amb la implicació de l’ONG Open Arms.

Durant tres dies, la companyia Baró d’evel torna al festival Grec per presentar un nou espectacle titulat Qui som? Es tracta d’una coproducció del Grec que també es podrà veure al Festival d’Avinyó, a França. La nova creació compta amb artistes habituals de la companyia (Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias i Martí Soler), i d’altres cares menys conegudes en els seus espectacles (Lucia Bocanegra, Miguel Fiol, Dimitri Jourde, Chen-Wei Lee, Claudio Stellato, Yolanda Sey, Julian Sicard, Maria Caroline Vieira i Guillermo Weickert). En aquest espectacle, de dues hores de durada, la companyia busca destacar allò que manté l’alegria, les ganes, allò que es resisteix i que canta i balla en nosaltres. Es tracta de la primera part d’un nou tríptic de la companyia, una obra grupal a la qual seguiran els pròxims anys un espectacle en solitari i una instal·lació plàstica.

L’espectacle Nanuq, de la companyia catalana Voël, és una altra de les coproduccions circenses del Festival Grec. Es podrà veure els dies 11 i 12 de juliol al Sant Andreu Teatre (saT!). Tracta del tema central del Festival Grec per aquest any, l’amistat, i hi intervenen els dos acròbates de la companyia (Deborah Cobos i Jordi Serra), a més de Bernat Ferrer i Joan Bramon.

A la Fundació Miró, a Montjuïc, és podrà veure els dies 12 i 12 de juliol, el primer espectacle en solitari de Manel Rosés. Es tracta d’Àkri, una creació que s’estrenarà el mes de maig a la fira Trapezi de Reus. Durant el festival també es podrà veure a la plaça Margarita Xirgu, al costat del Mercat de les Flors, la creació Carena, de la funàmbula catalana Mariona Moya, més coneguda amb el nom artístic de ‘La Corcoles’. Aquest espectacle serà gratuït.

A la foto d’obertura, imatge de ‘La innombrable’, de la companyia Alba Sarraute & Les Ofélies. Foto: Festival Grec.