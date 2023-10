Operació Espases de Ferro: la fallida de l’ONU

Fa tres dies una resolució de l’assemblea general de les Nacions Unides demanant l’alto-el-foc immediat a Gaza, l’alliberament dels civils i garanties pel pas de l’ajuda humanitària fou aprovada per una immensa majoria dels estats presents suposa de fet el suport als interessos de Hamàs, que ni tan sols és esmentat en el document. L’ONU que hauria de vetllar per la pau al món i els drets humans ha esdevingut una joguina de les dictadures que majoritàriament la composen, escampant l’antisemitisme davant l’actitud claudicant de la majoria dels estats occidentals.

La crònica de l’esdeveniment publicada per The Times of Israel no s’assembla en res a la interpretació fornida pels mitjans nostrats, amarats de palestinisme: “Cent vingt pays ont voté en faveur de la résolution présentée par la Jordanie, dont la France, tandis que 14 seulement ont voté contre, dont les États-Unis, l’Autriche, la Croatie, la Tchécoslovaquie, Fidji, le Guatemala, la Hongrie, Israël, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et les Tonga.

Quarante-cinq pays se sont abstenus, dont l’Australie, le Canada, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, l’Inde, l’Irak, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, la Corée du Sud, la Suède, la Tunisie, l’Ukraine et le Royaume-Uni.

Le Canada a tenté de faire ajouter un amendement à la résolution afin d’y inclure une condamnation du Hamas. Une majorité de membres a soutenu la proposition, mais celle-ci n’a pas atteint la majorité des deux tiers nécessaire pour être adoptée.

Quatre-vingt-huit pays ont voté pour l’amendement, 55 ont voté contre et 33 se sont abstenus, mais le soutien des deux tiers des 193 membres était nécessaire pour que la mesure soit adoptée. L’ambassadeur de Jordanie auprès des Nations unies a qualifié l’amendement d’effort pour « blanchir » les « atrocités » israéliennes à Gaza.

Israël a fulminé après le vote, le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen décrivant la résolution « méprisable » et insistant sur le fait « qu’Israël a l’intention d’éliminer le Hamas comme le monde l’a fait avec les nazis et l’État islamique ». L’ambassadeur de l’ONU Gilad Erdan a rejeté avec colère la résolution, affirmant qu’Israël continuerait à se défendre. « C’est un jour sombre pour l’ONU et pour l’humanité », a déclaré Erdan, jurant qu’Israël utiliserait « tous les moyens » pour combattre le Hamas. « Aujourd’hui est un jour qui restera abject. Nous avons tous constaté que l’ONU n’a plus la moindre once de légitimité ou de pertinence », a-t-il ajouté.

Le Hamas s’est félicité de l’adoption de la résolution et a demandé sa mise en œuvre immédiate, y compris la clause appelant à l’entrée de carburant et de matériel de secours pour les civils dans la bande de Gaza”.

Ahir, Richard Rossin, antic secretari general de MSF, cofondateur de Médecins du Monde, antic Vice-president de l’Académie Européenne de Géopolitique, membre du CAPE, hi publica aqueixa valoració, “La faillite de l’ONU”, que comparteixo íntegrament:

Alors qu’Israël est toujours sous les missiles du Hamas, l’Assemblée générale de l’ONU vote une résolution pour un cessez-le-feu ; le Hamas, l’agresseur responsable d’incroyables horreurs dont on pensait qu’elles ne pouvaient plus avoir lieu, est en train de perdre militairement. Il n’y a jamais eu de résolution condamnant les tirs de missiles islamistes sur la population civile israélienne. C’était un signe. Ce dernier vote était prévisible dès qu’apparurent les indignations après l’arrêt des livraisons de fuel qui nourrissent les générateurs et après la coupure de l’électricité gratuite. Bien sûr, moins de lumière la nuit, recours au feu pour la cuisine et un problème pour les hôpitaux… en fait, pour le Hamas et ses affidés, plus d’allumage possible des missiles, plus de lumière ni de ventilation dans les tunnels offensifs bourrés d’armes et de terroristes. Pleurer pour les uns aide immensément les autres.

Dès sa naissance, l’ONU s’était, de fait, suicidée en acceptant parmi ses membres, nombre d’Etats qui ne respectent pas sa Charte. C’était l’histoire d’une mort annoncée. On était passé de l’idée de la préservation d’un état du monde à celle d’un monde des Etats dont on sait le goût pour l’éthique. Création de la moraline sans substance.

Donc, l’ONU souhaite un cessez-le-feu, c’est-à-dire juste un silence des armes. L’organisation n’appelle pas à des négociations de paix, elle sait que le Hamas ne veut, ni ne peut : sa Charte le lui interdit. Je me souviens qu’au Darfour, le problème de cette confusion paix et silence des armes était prégnant. Comment ne pas se défendre contre des génocidaires ? à moins de se laisser assassiner. Finalement, les fonctionnaires onusiens voulaient plus leur propre tranquillité que sauver des êtres de la barbarie. Rien n’a changé. Les cessez-le-feu servent aux agresseurs à se réarmer ; ils sont faiseurs de guerre encore plus dures.

Ce vote était prévisible dès que furent, légitimement mais sans réflexion, évoqué le problème inévitable des dégâts collatéraux, la protection des populations civiles par ceux-là mêmes qui furent tout aussi légitimement responsables des bombardements de Dresde et de Berlin. Il ne leur était pas venu à l’esprit de demander à Hitler la libération des déportés, évidemment ; ils connaissaient la réponse. Les mêmes furent aussi les auteurs des « tapis de bombes » de 1995 en Bosnie… Les uns et les autres.

D’abord horrifiés par les atrocités, ils se portent maintenant, de fait, au secours des barbares. Passages des paroles définitives et martiales aux actes insensés. Enfin, des actes, c’est beaucoup dire, des votes.

Et l’innocence des populations civiles ? Celle-là avait voté en 2006 à 70% pour le Hamas. Irresponsables ? Sont-ce des pauvres enfants ? Les peuples ne sont-ils pas responsables de leurs dirigeants élus ? Voilà bien une position néocolonialiste ! Et les 30% restant ? Souvenez-vous, ils ont été immédiatement exécutés et leurs cadavres trainés dans les rues derrières des voitures, des motos, des mobylettes ; nous avions vu les vidéos à l’époque à la télévision. Et ces questions : Quid des hordes de pillards accourus de Gaza à la suite des terroristes ? Quid des scènes de liesse lors de l’exhibition dans les rues de Gaza des otages dont des enfants en bas âge, des vieillards, des femmes dont certaines dénudées ? L’innocence des uns, celle des torturés et assassinés à l’aube, au lever du lit et celle des autres

Le Hamas. Lisez donc sa Charte. Elle est accessible sur internet. Nos dirigeants et diplomates la connaissent, la connaissent fort bien. Elle prône la conquête violente de la planète et sa soumission et vous en serez probablement les prochaines victimes.

Le Hamas fut sauvé par les résolution onusiennes de cessez-le-feu de toutes les guerres qu’il avait déclenchées en 2008 /09, 2012, 2014, 2021. Et maintenant, aujourd’hui ? Après le 7 octobre et son pogrom digne de ce qu’il y a de plus satanique chez les humains ?

Regardez attentivement, avec clairvoyance, l’état du monde ensanglanté partout par les actions des Islamistes en Afrique, en Orient. Ecoutez les Nigérians victimes, les Chrétiens d’Orient, les Kurdes, les Yézidis, les Kabyles, les Darfouris… Partout le même problème. Que n’y faites-vous pas face ? Pourquoi baisser la tête en dhimmis.

Le désir de silence des armes est compréhensible mais fou car la paix est ontologiquement impossible avec ces groupes qui adorent la mort quoiqu’il arrive au profit d’un prétendu paradis d’ivresse, de lucre et de fornication. Les cessez-le-feu imposés permettent la préservation du Hamas et du Djihad islamique (nom qui montre bien que le djihad intérieur de ceux-là, au moins, est un enfumage) et surtout une préservation de leur capacité destructrices… La paix n’est finalement possible qu’avec soit la disparition des mouvements islamistes dont le seul objectif est la destruction d’Israël, soit la disparition d’Israël. N’est-il pas absurde d’envisager un moyen terme possible avec celui qui veut ton anéantissement complet ? Il semble que nombre d’Etats aient finalement choisi la disparition d’Israël quoiqu’ils en disent. Ce serait la fin du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ce n’est pas seulement de la disparition du droit à l’autodétermination d’un peuple trimillénaire face à la revendication d’un peuple crée de toutes pièces, il y a quelques décennies avec l’aide du sinistre KGB . Ce n’est pas la première faillite morale de l’ONU, il y eut en 1975 (résolution 3379) ce vote inique de l’équivalence sionisme/racisme et l’acceptation à sa tribune de Yasser Arafat, pistolet à la ceinture, leader d’un non membre (et pour cause) l’année précédente.

Parmi les votants de cette dernière résolution, certes non contraignante, pour imposer un cessez-le-feu mortifère, rare ou seul Etat européen, la France. Quelle responsabilité, quelle complicité dans la plus que probable guerre à venir si le cessez-le-feu se produit !

En votant cette résolution indigne, la France qui dénombre plus de 35 victimes, ne vole-t-elle pas ainsi au secours des assassins de ses propres ressortissants ? Il n’y a pas de culture française avait clamé son Président. Les dirigeants auto-proclamés de la communauté juive française n’avaient pas relevé… Quand on parcourt la liste des votants, on observe que 14 pays seulement veulent la libération du monde de l’obscurantisme liberticide, 45, en s’abstenant, sont prêts à courber l’échine et à se soumettre, 120, dont toutes les dictatures (et elles sont les plus nombreuses en contradiction avec la charte onusienne), prennent le parti des assassins au nom hypocrite d’un prétendu prétexte humanitaire, ils sont les soutiens à l’islamisme, ils veulent préparer un prochain djihad, celui-ci, le Hamas, l’a déjà perdue militairement.

Le cancer de la pensée dévoyée qui a envahi le monde, avait aussi contaminé les Israéliens qui n’ont rien vu venir et ont été d’abord surpris par le tsunami islamiste.

Les Islamistes savent bien que dans leur guerre de civilisation pour la conquête de la planète (ils ne se cachent pas de cet objectif), Israël, en dehors de la haine qu’ils lui portent, est le rempart de l’Europe. Donc ils l’endoctrinent sur tous les terrains, sociologiques, intellectuels, universitaires et politiques. Le plus incroyable est que cela marche, les démocraties sont engluées dans leurs paradoxes faciles à manipuler avec le langage. Elles sont prêtes à abandonner la seule démocratie vivante du Moyen-Orient dans l’océan immense d’une pensée unique et mortifère qui les menace directement.

Non, les Israéliens n’ont guère peur, ils aiment la vie et la liberté, les Islamistes déclarent aimer la mort et la soumission, ils ont peur de la vie.

L’Onu et son secrétaire général ont honteusement cédé au diktat islamiste. Les Islamistes dictent l’agenda mondial. La soumission débarque, les libertés de pensée et d’expression se meurent. La liberté se meurt. Le « plus jamais ça » est mort. Où donc brancher la prise de conscience ?