Les qüestions que plantegen els desplaçaments de població a les societats occidentals són a la cruïlla d’una munió multidimensional de reptes (polítics, econòmics, identitaris, de seguretat) que cal tractar-los amb rigor jurídic i polític. En aqueix bloc he recomanat els estudis del CAPE de Jerusalem, i ara enllaço amb un centre d’estudis privat francès dedicat a l’anàlisi de la problemàtica i a la divulgació de dossiers específics a l’abast dels agents polític i ciutadans.

L’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID) a été fondé en 2020 par un groupe de hauts fonctionnaires et de membres de la société civile (entrepreneurs ou simples citoyens). Il se veut une structure d’étude et d’information relative aux évolutions migratoires et démographiques de la France, destinée aux décideurs ainsi qu’à l’ensemble des citoyens intéressés par ce sujet.

Occupant une place centrale dans le débat national depuis bientôt quarante ans, les flux migratoires et les questions de population nourrissent illusions, inquiétudes et invectives au sein de la société française. Autant de réactions qui ont trop souvent tendance à faire abstraction des faits.

Notre objectif est clair : donner une vision rationnelle et dépassionnée de ces sujets. Il s’agit à la fois d’éclairer et d’apaiser la nécessaire discussion démocratique, en puisant aux meilleures sources disponibles : statistiques publiques, ouvrages de chercheurs spécialisés, analyses juridiques.

Rejetant absolument toute hostilité ethnique ou religieuse, nous souscrivons à la nécessité de contrôler les flux migratoires pour préserver la cohésion sociale et la soutenabilité des finances publiques, ainsi qu’à l’objectif d’une natalité dynamique. Ces convictions se veulent ancrées dans les réalités — et non l’inverse. Voilà tout l’objet de l’OID.

Em semblen especialment punyents els reports dedicats a L’immigration des Algériens i sobre Les Turcs en France : un « isolat » séparatiste ?.